Sergio Romero confesó una anécdota sobre los penales del Dibu Martínez: "Lo viví"

El arquero, que fue figura en la Selección Argentina que jugó en Brasil 2014 y que fue subcampeona del mundo reveló una situación con el arquero del Aston Villa.

El arquero Sergio Romero -que es figura de Boca Juniors- y que inició su carrera en Racing Club dijo que, en realidad, hubiera preferido no cruzarse con el equipo de Avellaneda ya que es hincha de ese club y que, en realidad, lo tiene que enfrentar por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El arquero, que fue figura en la Selección Argentina que jugó en Brasil 2014 y que fue subcampeona del mundo aseguró, además un detalle sobre el Dibu Martínez y la relación con los penales que él mismo tiene. El arquero aseguró que, en el último tiempo, tenía ganas de jugar en la Selección y que "nunca se retiró", pero que entiende las razones de por qué no está. Al respecto, sobre la final del Mundial de Qatar 2022 y el momento de los penales confesó: "Yo decía para qué lado iba a patear el francés y Dibu se tiraba para el mismo lado también. Lo viví como si fuera él”.

En ese mismo sentido, reconoció que Emiliano Martínez habló con él y en un momento, en un partido amistoso, "se presentó, nos pusimos a hablar y me dijo al oído ‘yo quiero atajar en la primera del Arsenal’. Yo le respondí que todo llega, y que cuando llegue, no lo soltara nunca más porque es la única manera que tenemos nosotros los arqueros”. De esta forma aseguró: "Demostró su personalidad, lo hace más grandote, que ya de por sí es. La personalidad de llevarse todo por delante, lo hace más. Es difícil que te hagan un gol cuando te notan tan grandote, los espacios se achican”.

El arquero inició su carrera en Racing y luego emigró a Europa para jugar en AZ Alkmaar (Países Bajos), Sampdoria (Italia), Mónaco (Francia), Manchester United (Inglaterra) y Venezia (Italia), antes de regresar al país y sumarse a Boca. El arquero, figura de Argentina en el Mundial de Brasil 2014, regresó al país a mediados de 2022 y estuvo entrenando en Racing, por eso se suponía que acordaría con la Academia, pero al no hacerlo y sumarse a Boca generó un malestar en los hinchas del equipo de Avellaneda.

Durante la charla en TyC, el misionero comenzó: "Obviamente que me hubiese gustado que no fuese contra Racing porque no solamente es el club del cual soy hincha, sino que es el club que me dio la posibilidad y me abrió las puertas de llegar a Buenos Aires". "Me dio las primeras herramientas en el fútbol, porque cuando yo jugaba en Comodoro Rivadavia (en la CAI de Chubut) no entrenábamos como arqueros... Simplemente nos pateaban al arco, calentábamos las manos, un poco las piernas y a atajar", profundizó.