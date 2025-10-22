Romero debutó en Argentinos y sorprendió con una declaración para Riquelme y Boca

Romero no atajaba desde el 24 de noviembre.

Desde el 24 de noviembre que Sergio Romero no sumaba minutos de manera oficial y esto generó que haya aceptado una propuesta desde Argentinos Juniors para marcharse de Boca cuando el Torneo Clausura está en su etapa final. Tras el debut en el conjunto de La Paternal, el arquero lanzó una serie de declaraciones que para algunos estarían dirigidas hacia Juan Román Riquelme después de haberle sacando la chance de jugar.

“Una desgracia que un día se me fue la cabeza con un plateista, fue una sentencia para mí, soy un agradecido con todos. El quiebre fue con el plateista, pero todos somos seres humanos. Tenemos muchas situaciones que sabremos sobrellevar y otras que no, ese día no lo hice. Traté de dar siempre lo mejor, soy un agradecido”, expresó hace un tiempo sobre el motivo que lo marginó casi un año de toda actividad oficial. Hay que recordar que después de un clásico contra River, el arquero saltó a la platea para discutir con un hincha y por poco el cruce no culminó en golpes de puño.

Romero no atajaba desde el 24 de noviembre.

La reacción de Sergio Romero fue una que los hinchas no perdonaron en las redes sociales como en la cancha y esto obligó a que se lo deje marginado de los partidos oficiales. La explicación que brindó fue que varios de los insultos que había recibido habían sido subidos de tono y el enojo por perder el clásico en condición de local lo llevó a perder la paciencia dando como resultado una imagen bastante lamentable.

El castigo fue ser marginado, mientras que durante la semana se entrenaba con el resto del plantel, debido a que gozaba de una buena relación con sus compañeros. Hasta que Argentinos Juniors decidió llamarlo tras la rotura de ligamentos que el Ruso Rodríguez sufrió, que habilitó un cupo para refuerzo por tratarse de una lesión con más de seis meses de recuperación.

¿Qué dijo Romero tras su debut?

En el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura, Sergio Romero hizo su debut en Argentinos Juniors en la victoria por 3-1 frente a Newell’s, que se llevó a cabo en La Paternal. Después del partido mantuvo una charla con los medios presentes y dejó una frase que para algunos hinchas generó algo de ruido.

“Me recibieron con los brazos abiertos en este club. Me explicaron antes de llegar que eran una familia y me doy cuenta que es eso, un grupo espectacular, donde tiran todos para el mismo lado. Son todos chicos jóvenes, me van a hacer rejuvenecer“, señaló en pleno campo de juego. “Yo estoy muy feliz de estar en ese lugar, tratando de ayudar desde mi lugar”, agregó.

Hay que recordar que su traspaso se dio de manera bastante simple, porque Sergio Romero llegó a un acuerdo de palabra para rescindir con Boca su contrato y sumarse a Argentinos Juniors con el pase en su poder. Esté movimiento le evitó al Xeneize una considerable erogación de dinero, debido a que se trataba de uno de los salarios más elevados del plantel.

