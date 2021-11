Riquelme y Sebastián Battaglia se enfrentan en una interna feroz: "No dio la talla"

Juan Román Riquelme está molesto con Sebastián Battaglia y por las últimas derrotas de Boca Juniors en el campeonato creció la feroz interna entre el dirigente y el DT.

La derrota con River Plate en el Superclásico marcó un antes y un después en la era de Sebastián Battaglia como técnico de Boca Juniors. Más allá de que en ese encuentro el "Xeneize" perdió el invicto que mantenía desde que el DT asumió, esto no le gustó nada a Juan Román Riquelme. Al parecer aquel momento, y lo que sucedió en el micro luego de la caída ante Gimnasia acrecentaron una feroz interna entre el dirigente y el DT.

Aún con algunos resultados que acompañan, como la clasificación a la final de la Copa Argentina eliminando a Argentinos Juniors, en el Consejo de Fútbol boquense no hay caras de felicidad para con el técnico. Tampoco del otro lado, ya que al exvolante central no le gustó para nada que el vicepresidente entre en el vestuario después de un partido y mucho menos que baje a sus jugadores del micro.

Uno de los que anticipó el problema que hay en el club de La Ribera fue Federico "Negro" Bulos en ESPN: "Battaglia está molesto, está incómodo. La declaración no fue para el periodismo, fue para Riquelme. Fui llegando a esa conclusión y voy a ratificar que no está seguro en el cargo de técnico para después de diciembre. Tiene que salir campeón y aún saliendo campeón quiero ver. Si sale tampoco puedo confirmarlo", comenzó el periodista.

Por otro lado agregó: "La estructura de Boca está en tela de juicio porque la estamos analizando. Pero hay cosas de los técnicos que son muy puntuales. Si nosotros evaluamos que Boca contra River o Vélez no dio la talla y esto es muy de Battaglia", aseguró. Por su parte Vignolo defendió al técnico: "Para mí si clasifica a la Libertadores sigue. Ahora que la declaración no fue para la prensa está claro, le molestó", concluyó.

La polémica crítica de Sebastián Battaglia

Boca Juniors venció por 1 a 0 a Argentinos en la semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza, y cortó una racha de dos encuentros consecutivos con derrota. Antes de enfrentar al "Bicho" estaba en duda si Sebastián Battaglia seguiría en su cargo, pero el equipo se encargó de ratificarlo con un triunfo. Sin embargo luego del duelo el DT lanzó una feroz pero a su vez enigmática crítica, ya que no dejó en claro a quién la dirigió.

"Me voy, no vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario. Chau", lanzó el exvolante. Al instante su apellido se convirtió en tendencia en Twitter y surgió la duda: ¿Fue para el periodismo o para Juan Román Riquelme?. Durante la semana, y luego de la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en La Bombonera, se habló sobre el ingreso del líder del Consejo de Boca al vestuario para hablar con los jugadores y el DT lo usó con ironía.