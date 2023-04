Pollo Vignolo atacó a los jugadores de Boca en ESPN F90: "Verdes"

El Pollo Vignolo atacó a los jugadores de Boca en la televisión en ESPN F90, tras la caída contra San Lorenzo. Los calificó de "verdes" y liquidó a varios de ellos en vivo.

Sebastián "Pollo" Vignolo atacó a los jugadores de Boca tras la derrota frente a San Lorenzo y apuntó contra varios de ellos. En su habitual editorial en ESPN F90, el conductor calificó de "verdes" a muchos futbolistas del "Xeneize" y opinó que Guillermo "Pol" Fernández "no siente la cinta de capitán".

En la apertura del programa de televisión del jueves 13 de abril de 2023, el relator de 47 años cruzó al equipo de La Ribera por los últimos resultados negativos. Incluso, defendió al nuevo entrenador Jorge Almirón porque apenas lleva un partido en su cargo e hizo hincapié en la acttitud de los futbolistas visitantes.

El insólito ataque del Pollo Vignolo a los jugadores de Boca: "No son inteligentes"

En pleno arranque de F90, el conductor repasó que "Pol ayer metió una voluntad, un entusiasmo, unas ganas... Metió todo. Se embarró, tuvo hasta mala suerte". Sin embargo, opinó: "Ahora, yo creo que lo quieren hacer capitán y Pol Fernández no se siente capitán". "¿Quién tiene que ser? Otro, alguien que hable", se respondió a sí mismo al instante.

A pura queja, estalló y señaló que "¡el técnico no puede decirle al capitán que tiene que hablarle al árbitro! ¡Tiene que salir natural! Y si no sale natural, no está para ser capitán". En esa línea, insistió con que el mediocampista de 31 años "no es capitán. Es un pibe bárbaro, profesional, ¡pero no siente llevar la cinta! ¡La cinta la tiene que llevar alguien que la siente!".

El palazo del Pollo Vignolo a los jugadores de Boca en ESPN F90.

"Almirón dice ´pero este pibe no habla...´", reiteró "El Pollo" Vignolo. Si bien consideró que "es lo menos importante igual", cruzó a los futbolistas porque según él hay "jugadores que son verdes, que no son inteligentes, que no hablan, un 9 (Darío Benedetto) que no se mueve, un (Luca) Langoni que está incómodo...". "Almirón no puede perder tiempo porque le tiene que decir al capitán que tiene que hablar", protestó.

Allí fue cuando el panelista Diego "Chavo" Fucks acotó que el vicepresidente "(Juan Román) Riquelme lo puso de capitán". "¿Ahora también pone a los capitanes?", se enojó el conductor. "Si lo dijeron ustedes... Que querían que fuera un pibe del club", cerró Fucks.