Newell´s vs. Boca y la grave denuncia de Pablo Lunati: "No pudieron"

La grave denuncia de Pablo Lunati por el polémico arbitraje de Patricio Loustau en Newell´s vs. Boca. Los explosivos mensajes del exjuez del fútbol argentino.

La grave denuncia de Lunati vs. Loustau por el arbitraje en Newell´s vs. Boca.

Pablo Lunati estalló contra Patricio Loustau por el polémico arbitraje en Newell´s vs. Boca, partido en el que expulsó injustamente al volante local Juan Sforza a los 35 minutos del primer tiempo. El exjuez, fanático de River, publicó explosivos mensajes al respecto a través de su cuenta oficial de Twitter (@PabloLunati22).

El exárbitro de 55 años insinuó que "El Pato" benefició adrede al "Xeneize" y dio a entender que el supuesto favoritismo de su colega por el club de La Ribera viene de larga data. "El boludo era yo", se resignó "El Loco" mediante la red social del pajarito.

La denuncia de Lunati vs. Loustau por el arbitraje en Newell´s vs. Boca: "No me olvidé"

El exjuez estuvo siguiendo atentamente el partido en Rosario (Santa Fe) por la anteúltima fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2022 del fútbol argentino y publicó sus picantes opiniones a medida que se desarrollaba el encuentro. De movida, publicó irónicamente: "El Pato Loustau ta tostaditoooo eeeeeeeeeh. Ya a los 5’ (minutos) perdonó a (Facundo) Roncaglia, clara amarilla, y recién parecía Usain Bolt para amonestar al de NOB (Newell´s)". "Seguimos bien, hermano... A pesar de todo no me olvidé ni me olvido de vos", insistió como parte del mismo mensaje acerca de un duelo clave en la lucha por el título.

Pocos minutos más tarde, "El Loco" continuó con sus dardos hacia su colega por la polémica y prematura roja a Sforza: "El Pato Loustau rajando a un jugador de NOB. Desde anoche…". Más tarde, ante una durísima entrada de Darío Benedetto a un rival que terminó con amarilla, Lunati añadió: "Roja para Benedetto?????? Nada, Patito??????".

No obstante, la acusación más grave llegó a lo último, cuando el exárbitro profundizó: "Me engañaste como a una sierva durante años, Patito, me peleé con todo River, el boludo era yo y el DT". "Sabés de qué te hablo", amplió en su denuncia.

Loustau, el principal apuntado por Lunati tras Newell´s vs. Boca.

Además, resaltó que "hoy, a pesar de Loustau, NOB, con 10 jugadores inexplicablemente... El fútbol es tan puro y rico que la mayoría de las veces es justo". "Hoy no pudieron!!", destacó.

Lunati también atacó a Federico Beligoy

Para cerrar, "El Loco" cargó contra el director nacional de arbitraje nacional cuando recordó que "en la cancha de independiente una bandera que decía Beligoy corrupto!!!!". Incluso, resaltó que "se la hicieron bajar a los hinchas" y preguntó irónicamente: "¿Hay carta (documento), Beligoy?". Y sentenció: "No sé por qué ponen eso, para mi tenés una conducta irreprochable!!!! Estás flojo de papeles solo en la conducción de los árbitros!".