Nahuel Molina rompió el silencio sobre su polémica salida de Boca: "Fue"

Nahuel Molina rompió el silencio sobre su polémica salida de Boca.

Nahuel Molina, campeón del mundo con la Selección Argentina, rompió el silencio acerca de su polémica salida de Boca Juniors. El lateral derecho de 26 años, de Atlético de Madrid, no pudo demostrar sus grandes cualidades con la camiseta del club que lo formó y se marchó rápidamente a Europa, con fuego cruzado de por medio.

Luego de casi un lustro, el cordobés se refirió a aquella situación durante la entrevista con Infobae y no dejó dudas. De hecho, le bajó la espuma a la cuestión, se mostró agradecido eternamente con el club de La Ribera y prefirió no entrar en demasiados detalles con relación a lo sucedido con la directiva, que en aquel entonces comandaba Jorge Amor Ameal.

Molina recordó su abrupto adiós a Boca: "Malentendido"

Con respecto a la despedida del cuadro "Xeneize" a principios del 2020, el defensor comenzó: "Primero, yo con Boca estoy totalmente agradecido porque fue mi casa, fue el lugar donde crecí, donde aprendí un montón de cosas, donde hice amigos. Fue un lugar muy lindo para mí". Sobre el hecho de no haber podido afianzarse con la remera azul y oro tras las cesiones en Defensa y Justicia y Rosario Central, comentó que "después hay cuestiones futbolísticas, como que un técnico te mande a préstamo, por rendimiento propio o lo que sea, y tenés que ir buscándote tu camino".

"Entonces a mí me tocó irme a préstamo, volver y que justo se me acabara el contrato, no llegar a un acuerdo con la dirigencia y tener que irme. O sea, fue nada más que eso", añadió "Moli" con relación a los comienzos de su trayectoria profesional en la Primera División. "Hace cuatro o cinco años no podía jugar en cualquier club del mundo como ahora, fue un poco de todo también", insistió el lateral.

"Obviamente que en mi cabeza siempre estuvo mejorar. Yo la primera vez que me voy a préstamo, a Defensa, en mi cabeza estaba la idea de mejorar todo lo posible, hacer las cosas lo mejor posible para Defensa y volver a Boca", rememoró Molina sobre lo que vivió en el "Xeneize". En la misma línea, concluyó: "Volví, pero no me tocó jugar de nuevo. Me fui a Central, donde tuve un año muy bueno y la pasé increíble. Volver a Boca y tampoco tener esa oportunidad... No oportunidad, sino ese malentendido, nada más que eso". Más tarde, se tomó revancha cuando "explotó" futbolísticamente en Udinese de Italia hasta recalar en la "Albiceleste" y en el "Aleti" de España.

¿Por cuánto vendió Boca a Molina?

El cordobés se marchó en libertad de acción a comienzos del 2020 rumbo a Udinese de Italia, tras un conflicto con la dirigencia liderada por Amor Ameal. Más tarde, a mediados del 2022, a la entidad de La Ribera ingresaron 700.000 euros por el mecanismo de solidaridad cuando el elenco de Údine lo vendió a Atlético de Madrid. Finalmente, entraron 210.000 euros más por los objetivos deportivos cumplidos en la Serie A.

Los números de Molina en Boca