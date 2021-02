Pésimas noticias para el flamante refuerzo del Xeneize.

No es una broma ni mucho menos: Marcos Rojo se lesionó en su primer entrenamiento con Boca. Luego de firmar su contrato y conocer a sus compañeros, el flamante refuerzo del "Xeneize" sufrió una contractura en el gemelo de la pierna derecha.

Por la tarde, y cuando los dirigidos por Miguel Ángel Russo regresen a los trabajos, Rojo será evaluado por el departamento médico y sometido a diferentes estudios que constatarán el grado de su lesión. Puede que sólo haya sido una molestia producto de su larga inactividad, como puede que también se trate de un desgarro que lo deje fuera de las canchas por (al menos) tres semanas.

Durante la mañana del miércoles, fue el periodista Leo Paradizo quien anunció esta información al aire de TN: "Hay una noticia de último momento, atención que en su primer entrenamiento Marcos Rojo sufrió una contractura en el gemelo de la pierna derecha".

"Hoy cuando Boca se vuelva a entrenar, le van a hacer estudios para determinar cuál es el grado de la lesión. No descartan que sea un desgarro", agregó el periodista. Lo cierto es que, horas después, diferentes medios deportivos se hicieron eco de esta noticia que abruma a la institución azul y oro.

Marcos Rojo reveló por qué rechazó a River y eligió a Boca

"Me han llamado de todos lados, no solo de Estudiantes y de River, pero yo tenía en mi cabeza que quería jugar en Boca. Ya se lo había dicho a Román", expresó el deportista, cuyo último paso por el fútbol argentino se llevó adelante en 2020 (llegó a préstamo por seis meses al "Pincha", pero no jugó demasiado debido a diferentes lesiones que lo aquejaron).

Por otra parte, el defensor manifestó su alegría por haber logrado el objetivo de ponerse la camiseta azul y oro: "Muy feliz de estar acá, están mis familias y amigos. Muy contento de compartir. Agradecer al presidente por el esfuerzo. Venía hablando con Román hace tiempo. Hubo llamados. El contacto siempre estuvo. Supe del esfuerzo. Fue un trabajo largo. Se pudo firmar, muy feliz".

"Esto de jugar en Boca siempre está en la cabeza. Acá en la Argentina el más grande, uno de los más grandes del mundo. Siempre es lindo. Hablaba con el DT de la forma de juego. Salir a buscar todos los partidos. Es salir a ganar cada fin de semana. Román me llamó el año pasado", reconoció Rojo, quien pese a haber oficiado durante mucho tiempo como lateral izquierdo, aseguró que el DT de Boca ya le manifestó su intención de utilizarlo como zaguero.