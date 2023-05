La imagen espiritual de Jorge Almirón que ilusiona a Boca Juniors con la Copa Libertadores

El entrenador visitó un importante lugar espiritual y los fanáticos del "Xeneize" lo relacionaron con el sueño de volver a conquistar la copa internacional.

El entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón, visitó una reconocida Iglesia de Buenos Aires y enloqueció a los fanáticos "Xeneizes" con respecto a conseguir la tan ansida séptima Copa Libertadores. Su equipo marcha por buen camino en la competencia internacional tras dos victorias y un empate.

Boca consiguió un importante y sufrido triunfo el pasado miércoles ante Colo Colo, en Chile, y le permitió quedar como puntero en soledad del Grupo F. Con el obteivo primordial de volver a levantar la copa, que no se da desde 2007 cuando Juan Román Riquelme fue clave en dicho éxito, los hinchas bosteros se agarran de cualquier cuestión extrafutbolística y una imagen del entrenador que se volvió viral, sirvió para alimentar el sueño.

La imagen de Jorge Almirón que esperanza a los hinchas de Boca Juniors

A través de las redes sociales, se viralizó una captura de pantalla de Whatsapp donde se observa a Almirón rezando el pasado sábado en la Basílica de Luján, con el plus de tener puesto el buzo de Boca Juniors. En la publicación que comenzó a circular en Twitter, el usuario que posteó la foto dejó un mensaje particular: "Almirón vino a rezar a la Basílica de Luján, ya esta la séptima en camino...".

Minutos después de subir la imagen a la red social del pajarito, miles de personas y fanáticos del equipo "Azul y Oro" apoyaron la acción del exentrenador de Lanús y hasta arriesgaron que el DT también pidió por ganarle el clásico del domingo a River Plate, en el estadio Monumental.

Ibarra, candidato de Macri en Boca, atacó a Riquelme: "Hipocresía"

El candidato de Macri en Boca volvió a atacar a Riquelme de cara a las elecciones.

Andrés Ibarra, el candidato de Mauricio Macri en Boca , atacó a Juan Román Riquelme por su gestión como vicepresidente del club. El economista de 66 años volvió a "pegarle" al ídolo públicamente y hasta lo trató de soberbio e hipócrita. Incluso, manifestó que la institución ordenada de la que habla el dirigente "no existe".

El exgerente del "Xeneize" y exministro de Modernización de la Nación fue entrevistado en Alguien tiene que Decirlo (Radio Mitre AM 790), el programa conducido por Eduardo Feinmann. Allí aprovechó para especular políticamente en contra de la directiva actual, encabezada por Jorge Amor Ameal, de cara a las elecciones de diciembre de 2023.

El economista fue consultado por el presente de Román y manifestó que “ningún jugador, ningún ídolo ni ningún presidente puede estar por encima de Boca". Además, opinó que "decir que las cosas en estos tres años están bien es no mirar la realidad" y que "Boca es un club que económicamente va para abajo". "Tengo miedo de que, con cuatro años más, nos lleven a lo que le pasó a Independiente con (Hugo) Moyano”, comparó de manera insólita. Incluso, fue más allá y afirmó que el exmediocampista "habla con una soberbia por encima de todos y por encima de Boca".

Como si fuese poco, Ibarra dijo que el exjugador habla “desde una gran hipocresía" cuando afirma que en las gestiones de Macri y de su socio Daniel Angelici "usaron al club durante 25 años para hacer política". De hecho, se defendió y recordó: "Durante la presidencia de Macri ganamos cuatro Copas Libertadores, dos Intercontinentales y pusimos al club arriba de todo en el ranking FIFA. Él se benefició de todo eso. Decir esto es no reconocer lo que Boca le dio a él". "No tiene nada que ver con la política, porque lo que se hizo en esa época fue llevar al club a ese lugar, que es lo que pretendemos hacer a partir de diciembre ganando las elecciones”, profundizó.

A la hora de explicar por qué critica permanentemente al ídolo, el exgerente del "Xeneize" enumeró: “No tenemos sponsor en la camiseta, el resultado económico ha caído estrepitosamente, dejaron libres a jugadores que significaron pérdidas de 35 millones de dólares de patrimonio”. También le pidió "traer figuras para hacer al equipo más competitivo, mejorar la infraestructura o cumplir la falsa promesa del estadio, de lo cual no presentaron ni un papel". "¿Dónde está ese club del que habla Riquelme? No existe”, disparó.

Para terminar, Ibarra afirmó que “él no habla cuando tiene que explicar qué pasa con los filtros, por qué la gente del interior no puede venir a ver a Boca. Por qué los que tienen 10 partidos, en lugar de 14 o 16, no pueden verlo nunca más. O qué pasa con el estadio... Habla sólo en ciertos momentos". "Eso no es un dirigente que le tiene que mostrar al socio con transparencia lo que pasa con la gestión”, sentenció.