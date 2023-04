La contundente respuesta de Diego Martínez sobre el interés de Boca: "Lo mejor"

Diego Martínez, actual DT de Tigre, habló sobre la posibilidad de dirigir a Boca Juniors tras el despido de Hugo Ibarra y lanzó un mensaje contundente.

Diego Martínez, actual técnico de Tigre, habló sobre la posibilidad de dirigir a Boca Juniors tras el despido de Hugo Ibarra y dejó un mensaje contundente. El DT del elenco de Victoria brindó una conferencia de prensa luego de la agónica victoria de su equipo por 2-1 ante Lanús por la novena fecha de la Liga Profesional y dejó en claro lo que piensa. Es que dicho entrenador fue uno de los que más sonó luego de la salida del "Negro" y no dudó en referirse al tema.

Además, Martínez se refirió a las palabras del presidente del "Matador", Ezequiel Melaraña, quien dio detalles acerca de la relación entre ambos clubes: "Nadie de Boca se comunicó con nosotros ni con el entrenador. Me extrañaría que se contacten directamente con él, no es la manera con la que nos venimos manejando con ellos, no hablamos por detrás. Diego no se prestaría al diálogo si nosotros no estamos al tanto", sostuvo el mandamás. El estratega que renovó su contrato hace algunos meses lo recordó y no se guardó nada.

"Coincido con lo que dijo Ezequiel, no tuve comunicación por parte de Boca y tampoco se comunicaron con él ni con el club. Es lógico por la buena relación que hay entre ambas instituciones. Llegado el caso de que ese posible interés lo que me genera es orgullo y satisfacción porque todos sabemos lo que significa Boca y hablaremos qué es lo mejor para todas las partes", sentenció Diego Martínez sobre la chance de asumir en el "Xeneize".

Por otro lado, el técnico habló de su pasado en el elenco "Azul y Oro" y su presente en el "Matador": "Hace 7 años me fui de Boca, donde me formé como entrenador y futbolista. Hoy después de 7 años me encuentro en Tigre, en Primera División después de pasar por todas las categorías del fútbol argentino tratando de hacer mi camino. Me siento muy feliz, valorado por la institución y por toda la gente que trabaja día a día acá. Sentimos el cariño de la gente y el respeto de los futbolistas".

Cuándo juega Boca: próximo partido vs. Monagas por la Copa Libertadores

Ya sin Hugo Ibarra como técnico y con Mariano Herrón a cargo, Boca Juniors visitará al Monagas de Venezuela el jueves 6 de abril de 2023 a las 21:00 horas en el Estadio Monumental de Maturín, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

