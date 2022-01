La baja inesperada del Boca de Battaglia para la final del Torneo de Verano: "No está al 100%"

Un importante jugador de Boca se perderá la final del Torneo de Verano ante San Lorenzo en La Plata ya que no está en las mejores condiciones.

Boca Juniors sufrió una nueva baja sensible en lo que va de la pretemporada. Uno de sus refuerzos no disputará la final del Torneo de Verano 2022 por no estar al 100% en lo físico, a pesar de que hasta horas antes del encuentro formó parte de los concentrados. Sebastián Battaglia ya eligió a su reemplazo para dicho partido ante San Lorenzo, y será nada más y nada menos que uno de los futbolistas que más se destacó en la Reserva durante el año 2021.

El jugador afectado no será el único que se perderá el clásico ante el elenco de Boedo, ya que Agustín Almendra sufrió un esguince de tobillo ante Universidad de Chile y no jugará por al menos un mes. Mientras que, no por lesión sino por Covid-19 positivo, Carlos "Cali" Izquierdoz tampoco estará presente. También se lo perderán los defensores Luis Advíncula y Carlos Zambrano, a quienes citó Ricardo Gareca al seleccionado de Perú.

Pero la principal baja de Boca para el duelo ante San Lorenzo será Darío Benedetto. Según informaron varias fuentes horas antes del enfrentamiento, el cuerpo técnico del "Xeneize" a cargo de Sebastián Battaglia dejó afuera de los concentrados al delantero. La principal razón es que no está al 100% y lo cuidarán de cara a la continuidad de la pretemporada y el posterior inicio de la Copa de la Liga Profesional a mediados de febrero de 2022.

El técnico boquense ya definió quién será el reemplazante del "Pipa" en el banco de suplentes para la final. El lugar de Benedetto en la lista de convocados lo ocupará la joven promesa Valentín Barco. El lateral izquierdo de 17 años, que suma 3 encuentros en primera hasta el momento, tendrá la oportunidad de lucirse tal como lo hizo formando parte del plantel de Reserva que se consagró campeón en 2021.

Cómo ver el partido online

Boca Juniors y San Lorenzo se enfrentarán este martes en La Plata y el encuentro será transmitido por la pantalla de Fox Sports Premium a partir de las 21:00. La opción para verlo por internet a través de un celular o computadora, será a través de Flow para clientes de Cablevisión, Telecentro Play o la app DirecTV Go.

Posibles formaciones de Boca Juniors vs. San Lorenzo

Boca: Agustín Rossi; Eros Mancuso, Gastón Ávila, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Luis Vázquez, Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Ezequiel Cerutti, Alexis Sabella, Yeison Gordillo, Siro Rosané o Néstor Ortigoza, Nicolás Fernández Mercau; Nicolás Fernández. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: UNO José Luis Hirsch (Estudiantes de La Plata)

El historial entre ambos

Si bien el resultado de este encuentro no entrará en los números oficiales, el "Xeneize" y el "Ciclón" se enfrentaron 200 veces. San Lorenzo se impuso en 75 ocasiones y su rival en 73 mientras que empataron 52. El último encuentro que disputaron se llevó a cabo el pasado 27 de julio de 2021 en La Bombonera por la fecha 3 de la Liga Profesional, en donde el elenco de Boedo ganó 2 a 0 con goles de Gino Peruzzi y Néstor Ortigoza.