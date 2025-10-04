Gago explotó tras su insólita explicación por irse de Boca y dejó la conferencia: "River"

Gago se enojó con un periodista y dijo que su paso por Boca fue bueno por los puntos que sacó.

Fernando Gago vive un complicado momento en México y tras una nueva derrota con Necaxa, el entrenador tuvo un encontronazo con un periodista luego de repasar su paso por Boca Juniors y recordar la derrota ante River Plate, por 2-1 en el estadio Monumental. Al exjugador del Real Madrid no le gustó el planteo y abandonó la conferencia de prensa, claramente ofuscado.

Minutos después de caer 1 a o frente al Pachuca en condición de local, por la fecha 12° del Liga MX, y acumular la tercera derrota consecutiva, "Pintita" se presentó ante los micrófonos en conferencia de prensa y en el marco de un ida y vuelta, el tono de la discusión fue subiendo con los cronistas del país norteamericano.

Ante la consulta de un periodista, que dio a entender que los malos resultados en el "Xeneize" fueran la causa principal de su salida del cargo en abril de este año, Gago respondió sobre Boca de manera vehemente. “¿Cómo, cómo? ¿Cómo a la baja? ¡70% de puntos! Perdí, si perdí un clásico... 70% de puntos, de porcentaje", comenzó diciendo el entrenador, visiblemente enojado por el análisis del periodista mexicano.

Luego, cuando el cronista volvió a insistir sobre "la baja o falta de resultados", Gago continuó: "Pero si te estoy diciendo que tuvimos el 70% de los resultados. Hay una estadística, no te estoy mintiendo. Perdí con River. 70% de puntos". Sin embargo, después expresó sobre dicha estadística: "No me respalda porque no tenemos resultados, está claro".

"Vos me queres hacer una pregunta y yo te la estoy respondiendo con un dato. La pregunta que me acabas de hacer, no es cierta. Me dijiste que de Boca me fui por resultados y no es cierto: 70% de puntos", siguió el exfutbolista de Roma y Valencia, que con Necaxa se ubica 16° en la tabla de posiciones de 18 equipos.

Pero Gago no se quedó con eso en la conferencia de prensa, ya que intentó rescatar algo más allá de la estadística y lo que deja su equipo. "Queda muchísimo trabajo por hacer. Es muy fácil hablar sobre el resultado. Yo he jugado, en toda mi carrera, más de 50 o 60 torneos... Gané 17, me lesioné 5 veces, soy un fracasado porque gané 17 de 60, me lesioné 5 veces...'Se lesiona siempre'. Pero no vieron, en ese momento, que yo volví en ese momento de la lesión", añadió.

Para finalizar, el DT dejó un mensaje antes de abandonar la conferencia de prensa molesto, luego de sumar una nueva derrota que lo deja en uno de los últimos puestos de la liga local. "La vida, si nos basamos en resultados, es muy fácil. Podemos tener visiones distintas de lo que es jugar bien o el mejor equipo, no el que gana. Yo no considero que el que gana es el mejor", cerró.

Los números de Fernando Gago como entrenador de Necaxa

Partidos: 14.

Victorias: 3.

Derrotas: 8.

Empates: 3.

Los números de Fernando Gago como DT de Boca