Fue una joya de Boca, se fue por falta de minutos y habló sobre su vuelta: "Rencores"

Boca Juniors tuvo un irregular comienzo en el Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2025. El equipo dirigido por Fernando Gago obtuvo un triunfo frente a Huracán en la última fecha luego de dos empates ante Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe. A horas del duelo que le permitirá conocer a su rival en la fase previa de la Copa Libertadores, un exfutbolista del conjunto de La Ribera que atraviesa un gran momento futbolístico habló sobre sus posibilidades de volver a vestir la camiseta azul y oro.

Aarón Molinas es uno de los futbolistas más destacados en el comienzo del torneo local: el enganche de Defensa y Justicia, equipo que marcha cuarto en la Zona A con seis puntos después de tres fechas disputadas, convirtió dos goles en la goleada ante Aldosivi por 5 a 0 y demostró que pudo afianzarse en el 'Halcón' ocupando la posición de enganche clásico. Este miércoles, en la previa del encuentro ante Deportivo Riestra el próximo domingo, el futbolista de 24 años habló de su buen presente y se refirió a un posible regreso al 'Xeneize', club en el que hizo inferiores y del cual se fue en febrero de 2024.

"Yo me he sentido muy cómodo tanto en Boca como en Tigre (estuvo a préstamo durante 2023), como hoy en Defensa. Obviamente que uno tiene sus momentos, sus etapas. Yo en Boca debuté siendo muy chico. Hoy tengo más continuidad y eso me da más confianza a la hora de jugar. Pero la verdad es que me siento el mismo que fui en Tigre y Boca", declaró en diálogo con el programa F12 en ESPN. A pesar del supuesto interés del Santos de Brasil y la oferta de Talleres de Córdoba (rechazada por el 'Halcón') por llevárselo en este mercado de pases, Molinas se mostró contento con el lugar que ocupa actualmente.

El enganche de 24 años llegó al conjunto de Florencio Varela en febrero de 2024; el 'Halcón' adquirió el 50% de su pase.

"Yo me siento muy cómodo acá. Estoy contento y teniendo continuidad, que para mí es muy bueno. Años anteriores no la tuve y hoy que la tengo me da mucha confianza. Defensa trata de juntar muchos jugadores con características de juego y eso también hace las cosas más fáciles para mí", expresó el oriundo de Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires.

Molinas habló sobre un posible regreso a Boca Juniors: "Si está la oportunidad, se verá"

Durante la entrevista, el periodista Martín Costa le consultó al volante si soñaba con volver al 'Xeneize' o si ya consideraba que era una etapa terminada. Sin entrar en la polémica, el jugador de Defensa y Justicia declaró: "Es un club al que le tengo mucho cariño, estuve mucho tiempo y pude debutar ahí. Pero no sé si hoy estoy pensando en volver. Si está la oportunidad, se verá. Pero yo estoy tratando de armar mi carrera".

Molinas debutó con el 'Xeneize' el 16 de julio de 2021, en un duelo correspondiente a la primera fecha de la Liga Profesional.

Luego, agregó: "Acá en Defensa estoy muy contento, tengo continuidad y no sé qué pasará a futuro. Disfruté mucho el tiempo que estuve en Boca, no tengo ni rencores ni escucho nada de lo que se dice porque casi no uso las redes sociales". Por último, negó tener charlas con Juan Román Riquelme, actual presidente del club de La Ribera: "No tengo contacto con Román, de ningún tipo".

Los números de Aarón Molinas en su carrera profesional