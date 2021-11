Fue campeón del mundo con Boca y ahora produce soja en el campo

Un multicampeón con Boca Juniors, en la época de Carlos Bianchi, está totalmente alejado del fútbol y se dedica al sector agropecuario.

Pasan los años y los jugadores que pasaron por la gloria en el fútbol argentino atraviesan distintos momentos personales. Algunos siguen en el fútbol como técnicos o asesores, hasta incluso como "opinólogos" en los canales de deportes, y otros se alejaron completamente de las canchas. Es el caso de Roberto "Pato" Abbondanzieri, multicampeón con el Boca Juniors de Carlos Bianchi, quien hoy dedica su vida al sector rural.

Arrancó en el "Xeneize" como suplente de otro histórico como lo fue el colombiano Oscar Córdoba y con el paso del tiempo se adueñó del puesto. Ganó 14 títulos y en muchos de ellos fue gran protagonista a la hora de lucirse en los penales. Tras su retiro trabajó un tiempo más en el deporte pero el fallecimiento de su padre, lo llevó a tomar la decisión de alejarse del lugar que le dio tantas alegrías.

Reside actualmente en Bouquet, localidad santafesina de donde es oriundo y trabaja con distintas maquinarias en el sector agropecuario. Se encarga de la producción de soja y trigo en un campo alquilado y además posee una cosechadora propia con la que cumplió uno de sus objetivos: "Siempre fue una ilusión mía tener una. Mi papá estaría todo el día acá conmigo", declaró en una entrevista brindada a Esteban Fuentes de Clarín Rural.

También se refirió a lo importante de este lugar mientras hacía sus primeras armas en el "Xeneize: "No podía pasar 15 días en Buenos Aires. Boca siempre jugaba los domingos y al otro día me iba al campo. Me servía para desenchufarme y me daba pilas para volver a entrenar los martes. Es una soledad y una tranquilidad enorme", aseguró el "Pato".

Sus inicios en el arco y su lucha para ganarse un lugar

Como todos los arqueros tienen una historia para terminar bajo los tres palos, el hombre que estuvo en el Mundial de Alemania 2006 y no terminó el encuentro ante el local por los cuartos de final por una lesión en su espalda, también la tiene. A los 8 años en un torneo el titular no fue y Abbondanzieri comenzó a agigantar su apellido desde ese entonces. Siete años más tarde llegó a Rosario Central y tiempo después al Boca Juniors de Carlos Bilardo.

Desde ese momento ya la tenía complicada para ocupar el puesto. Antes estaba el "Mono" Carlos Navarro Montoya y tras su salida alternó el puesto con Sandro Guzmán. Regresó y compitió con Córdoba que fue aún más difícil teniendo en cuenta lo logrado por el colombiano. Su momento le llegó en 2002 y de ahí en adelante todos fueron éxitos a nivel nacional y principalmente internacionalmente.