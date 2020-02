Roberto Abbondanzieri fue arquero de Boca Juniors y protagonista de grandes alegrías contra River Plate. Es que en la década del 2000, el elenco 'xeneize' supo eliminar a su eterno rival de diferentes copas internacionales, algo que hoy ocurre a la inversa. Y en una de ellas (la más reciente, 2004), el 'Pato' sufrió una insólita lesión por parte de quien hoy es el actual entrenador 'millonario'. Sí, Marcelo Gallardo lo araño y en las últimas horas el exguardameta recordó el suceso con una chicana que deja mal parado al 'Muñeco'.

"Nunca más hablé con él porque tampoco lo propuso... Hablé con un montón de gente de River, me dijeron cómo era Marcelo y la verdad no sé lo que pasó en ese momento. Nos hemos cruzado como jugadores y como técnicos y no pasó nada. Fue un recuerdo que quedó y quedó la marca. En mi cara y en el fútbol, jaja. No le tengo rencor", aseguró quien logró ganar en tres oportunidades la Copa Libertadores junto al club azul y oro.

Por otra parte, el 'Pato' sorprendió y se sacó el sombrero por la faceta de entrenador que hoy ostenta el DT de River: "Me gusta mucho lo que hace Gallardo y lo intentamos copiar. Como técnico me saco el sombrero por todas las cosas que hace y lo que sé desde adentro de River porque tengo la suerte de compartir mucho tiempo con Leo (Ponzio)”.

"Mi vida en Boca yo creo que todavía no terminó, algo más se tiene que escribir", cerró Abbondanzieri, en diálogo con Diario Olé, dejando en claro que intentará regresar al club de La Ribera. ¿Será como ayudante de campo de Martín Palermo o buscará tener su propia historia como técnico?