Escándalo con Benedetto que se peleó con Gallardo: "Estaba caliente"

El jugador de Boca se peleó feo con Nahuel Gallardo. Antes, durante el encuentro, erró un penal.

Después del encuentro entre Boca y Sarmiento que terminó en una nueva derrota del equipo que dirige Jorge Almirón se dio una dura situación con Darío Benedetto que, durante el partido, erró un penal decisivo y luego le tiró una trompada a Nahuel Gallardo sobre el final del encuentro. Además, en la noche de furia del delantero, se pudo ver como se armó un escándalo en medio del campo de juego.

Completamente sacado, Darío Benedetto tomó la pelota y quiso romperle el arco a Sarmiento, pero José Devecchi tapó el penal para mantener el cero en su arco sobre el final del partido. Luego de un par de minutos, el delantero se enojó mucho más y, al término del encuentro, luego de pelearse con el árbitro Silvio Trucco -al que le dijo- "es limitado, es limitado", el atacante tuvo otro momento de furia con un exjugador de River.

En las imágenes se puede ver como, después de un cruce de palabras, Darío Benedetto le tiró un golpe a Nahuel Gallardo, el hijo del entrenador Marcelo Gallardo, que -entre otras cosas- fue parte del plantel que salió campeón con River de la Copa Libertadores que tuvo la final en el estadio Santiago Bernabéu y que, justamente, tuvo a Darío Benedetto en cancha. Aquel 9 de diciembre de 2018, el delantero fue el autor de un gol que, además, pasó a la posteridad por el festejo con la lengua afura sobre Gonzalo Montiel.

Ahora, en esta oportunidad, casi cinco años después Benedetto quiso golpear a Nahuel Gallardo. Al término del encuentro, el exlateral de River habló con ESPN. "Termina el partido y lo quiero quiero ir a saludar a Blondel de buena manera. Me niega el saludo, sigo caminando. Benedetto se metió de la nada y me vino a tirar una pña. No sé por qué, s ve que estaba caliente por el penal", dijo en charla con los periodistas.