El presidente de Nacional rompió el silencio por la elección de Cavani a Boca: "Que no juegue"

El presidente de Nacional se refirió a la llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors a horas del encuentro que ambos protagonizarán por Copa Libertadores.

Boca Juniors está a horas de un duelo clave ante Nacional por Copa Libertadores y la previa tiene un condimento extra. El presidente del club uruguayo reveló su sentimiento sobre la llegada de Edinson Cavani al "Xeneize" y dejó una frase polémica en la previa al cruce en Montevideo.

Boca no era el único interesado en el "Matador". Varios equipos de Sudamérica intentaron seducir al goleador, y uno de ellos fue Nacional, equipo con el que, se rumorea en el país "charrúa", se identifica el delantero. Sin embargo, Cavani finalmente dio su respuesta positiva para jugar en Argentina y uno de los protagonistas que salió a hablar del resonante nuevo paso de "Edi" fue el mandamás del "Bolso".

La revelación del presidente de Nacional sobre la elección de Cavani en Boca

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, brindó una entrevista con Fox Sports Radio sobre la llave crucial de Libertadores ante Boca y fue consultado de forma particular por la llegada de Cavani a Boca. "Lo habrá hecho porque es el mejor destino para él. Salvo contra nosotros, le deseamos lo mejor desde el punto de vista deportivo. Se lo merece y se lo ha ganado en buena ley", comenzó diciendo.

Y luego, ante la posibilidad de que el exjugador de PSG pueda estar en la ida en el estadio Gran Parque Central, expresó un gusto personal del centrodelantero: "Espero que no juegue, je. La verdad, él es un muy buen jugador. Si bien no jugó en Nacional y salió de Danubio, todo el mundo sabe que es hincha de Nacional. Hasta los excompañeros lo dijeron públicamente. Esto es un fútbol profesional. No hay que mezclar las cosas".

Balbi se refirió a la posibilidad de que Cavani enfrente a Nacional.

Si bien existía una mínima ilusión de que "Edi" pudiera estar en el primer encuentro ante Nacional, finalmente se quedará en Argentina para ponerse bien futbolísticamente. Sobre el segundo partido, que será en la Bombonera la semana siguiente, el directivo expresó: "Es un gran tipo y un excelente profesional. Lo único que pido es que llegue tarde, que llegue después del 9 de agosto".

Más allá de que Edinson se inclinó por la propuesta de Boca y no por el interés de los dirigentes uruguayos, Balbi reconoció que no hay resquemores con él. "Es un fuera de serie. Fue y es uno de los mejores delanteros del mundo. Es un excelente profesional, una gran persona. Cada vez que me preguntan, siempre digo lo mismo. Tuve la suerte de convivir en dos Mundiales consecutivos", cerró.