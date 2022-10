El Pollo Vignolo se desarmó en elogios por Boca campeón: "Grande desde que nació"

El editorial bostero del Pollo Vignolo tras el título de Boca en la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. "Es grande desde que nació", elogió al club de La Ribera.

Sebastián "El Pollo" Vignolo hizo un editorial bostero el día posterior al título de Boca en la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. En la apertura del programa de televisión F90 del lunes 24 de octubre, el conductor llegó de elogios al club de La Ribera y destacó que "es grande desde que nació".

Mientras el periodista deportivo de 47 años hablaba, lo escuchaban atentamente sus habituales compañeros: Daniel Arcucci, Diego "El Chavo" Fucks, Marcelo "El Cholo" Sottile, Oscar "El Cabezón" Ruggeri, Carlos "El Cai" Aimar, Federico "El Negro" Bulos, Marcelo Espina y Carlos "El Mono" Navarro Montoya. El presentador hizo un análisis profundo acerca de lo que fue la infartante definición del campeonato, tanto en La Bombonera como en El Cilindro de Avellaneda.

El editorial bostero del Pollo Vignolo por Boca campeón: "No lo discuto"

Durante el arranque de su opinión en vivo, el comunicador manifestó que el trofeo obtenido fue "a lo Boca". "A lo Boca es con un poco de todo: un poco de sufrimiento, de angustia, de sudor, de lágrimas... Es un combo que al hincha le sienta bien", amplió. Además, resaltó que este campeonato fue "de lo sufrido, de lo duro, a lo disfrutado, a ese final con una mezcla de angustia, desesperación y delirio".

El cordobés insistió con la reflexión de que "a lo Boca debe ser todo eso: saber sufrir para poder gozar, debe ser tener que poner cuando ya no quedan energías". Además, insistió con que "Boca tuvo todo lo que su historia marca, fue una jornada inolvidable por lo que pasaba en el fútbol argentino". "Cuando me preguntan por un equipo campeón, yo lo primero que digo es que no lo discuto, después si quieren analícenlo", agregó.

En la misma línea, destacó que "el campeón siempre algo más tiene, en algún momento algo más hizo, tiene esa marca de garantía de que en algún momento da algo más". "El Pollo" Vignolo también manifestó que "Boca es corazón, entrega, sacrificio, solidaridad, pertenencia... Es un merecido campeón, que no se discute".

El editorial bostero del Pollo Vignolo en ESPN F90.

Incluso, el relator aseguró que "Boca tiene exigencias que lo marcan en su historia, la vida de Boca es así, es grande desde que nació, pero cada título que ha logrado a lo largo de su historia lo ha llevado más alto". También repasó que "en un momento, todo parecía poco", aunque se preguntó: "¿¡Cómo va a parecer poco salir campeón con lo que cuesta en el fútbol argentino!?".

Además del logro obtenido por el equipo de Hugo Ibarra, el conductor de ESPN F90 consideró que hubo "un antes y un después" por lo ocurrido el pasado fin de semana y aseveró que "el jugador de fútbol, cuando pisa la cancha, no juega para la gente, para su técnico, ni siquiera para sus compañeros... ¡Juega por él! Por eso el jugador de fútbol es noble". Además, calificó como "una jornada dorada" lo sucedido tanto en La Bombonera como en Avellaneda. "A Boca lo veo como a un veterano que tiene el cuero curtido y que sabe pasarla, que se sienta en un banco y te cuenta la historia", cerró.