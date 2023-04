El Pollo Vignolo cruzó a Horacio Pagani por Boca en El Trece: "Eso no"

El Pollo Vignolo cruzó a Horacio Pagani en vivo por Boca en El Trece, con Jorge Almirón en discusión. El video en el programa de televisión Pasión por el Fútbol.

Sebastián "Pollo" Vignolo cruzó a Horacio Pagani en vivo en Pasión por el Fútbol, el programa de televisión de El Trece. El conductor le llamó la atención a su compañero al aire, con el debate acerca de Jorge Almirón en el centro de la escena como el nuevo entrenador de Boca.

En un instante de la discusión, el experimentado panelista calificó como "maderas" a los jugadores del "Xeneize" y el relator irrumpió ante la sorpresa del resto del panel. Atentamente observaban la situación en el estudio del canal, aunque sin intervenir, los colegas Martín Arévalo, Héctor Gallo, Nicolás Distasio y Federico "Negro" Bulos.

Pagani llamó "maderas" a los jugadores de Boca y El Pollo Vignolo lo frenó: "Muy fuerte"

En un momento del intenso debate sobre el inminente arribo del ex-Lanús como DT, Horacio opinó que "Boca tiene que tratar de conseguir jugar a algo con los jugadores que tiene... Y con este entrenador puede llegar a hacerlo dentro de 15, 20 días. A lo mejor toma idea de cómo puede llegar a jugar". "¿¡15, 20 días!?", se sorprendió el líder del programa. "¡No son magos los técnicos, Pollo! ¡No va a llegar Almirón y van a salir jugando!", acotó Arévalo.

Pagani destrozó a los jugadores de Boca en El Trece y Vignolo lo cruzó en vivo.

"Por eso... ¿Vos te pensás que estos muchachos, por no decir maderas, pueden salir a jugar, aprender a jugar en equipo, en una semana?", insistió Pagani. "¡No, no, eso no! ¡Es muy fuerte! Juegan en la Primera de Boca... No, no", dijo Vignolo. "¡Bueno, maderas es una manera de decir, tampoco es tan grave!", se defendió el de TyC Sports. "Está bien", lo respaldó Bulos por su parte. "Noooo, juegan en la Primera de Boca, a ver... No", reiteró el periodista deportivo de ESPN. "Bueno, ¿qué tengo que decir?", lo desafió Horacio.

Por otro lado, intercambiaron ideas al aire acerca del futuro del equipo en la Copa Libertadores, en la que según Arévalo "va a pasar tranquilo la fase de Grupos". "¡No le ganó al peor equipo, Monogas, ¿y va a clasificar cómodo?", no coincidió Pagani en pleno ninguneo a Monagas de Venezuela. Luego del 0-0 en el debut como visitante, el conjunto argentino deberá afrontar los duelos con Deportivo Pereira de Colombia y Colo-Colo de Chile.

Cuándo juega Boca: próximo partido vs. San Lorenzo

"El Xeneize" visitará al elenco de Rubén Darío Insúa en el estadio del Nuevo Gasómetro, el miércoles 12 de abril de 2023 a las 16.30 horas, por la fecha 11 de la Liga Profesional. El árbitro será Facundo Tello. Tanto la transmisión en vivo en la televisión como el streaming online todavía deben definirse.