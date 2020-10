Oscar Ruggeri es un ex jugador que ha dejado una huella importante en la historia del fútbol argentino. Vistió las camisetas de Boca, River y la Selección Argentina, entre otras, y también conquistó grandes títulos como la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con el Millonario; y también obtuvo el Mundial de México 1986 con la Albiceleste. Sin embargo, en sus años jugando para el Xeneize vivió momentos de angustia absoluta.

Durante el programa de ESPN, conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo, el exdefensor contó que la pasó mal en términos económicos, ya que el club estaba viviendo una mala situación. Acerca de la dirigencia, comentó: "Eran impresentables. El presidente un día vino y nos presentó al vicepresidente con otro nombre porque estaba prófugo de la Justicia. No sabés las decisiones que tomaban... No teníamos camisetas, íbamos a la cancha en auto, comíamos con los hinchas y con "El Abuelo" (reconocido barra de Boca). A veces, ni terminábamos de comer".

"Cien tipos con cien revólveres. Tenía 19 años. Nos rodearon y nos mandaron a la sala"

La peor parte de aquella experiencia en Boca, que tuvo lugar entre 1980 y 1984 fue justamente cuando tuvo como compañero a Diego Armando Maradona. Fue en 1981, antes de que conquistaran el Campeonato Metropolitano, cuando la barra brava de aquel entonces fue a presionar a los futbolistas: "La peor apretada que me comí, estaban todos con un arma. Cien tipos con cien revólveres. Tenía 19 años. Nos rodearon y nos mandaron a la sala. Estábamos contra un rincón que no tenía puerta ni ventana".

"Y 'El Abuelo' empezó con un revólver negro que se le veían las balas: ‘Miren, muchachos, es muy simple. Hoy venimos a hablar. No queremos hacer nada, estamos tranquilos. Mañana a la tarde queremos salir campeones. De lo contrario, la van a pasar mal’, nos dijeron. Y al otro día ganamos 1-0 con gol de (Hugo) Perotti. Así vivíamos día tras día. Y ganamos aquel campeonato sino no sé qué hubieran hecho esos locos", añadió Ruggeri, recordando el diálogo que mantuvieron con el líder de la barra del club.

"Yo decía 'qué hago acá. Yo quiero jugar al fútbol, no sé por qué me pasa todo esto'"

¿La respuesta de los jugadores? La dio Maradona, según contó "El Cabezón". "Diego se plantó y le dijeron ‘Maradona, con vos no es, les estamos hablando a los otros'. Yo miraba para abajo y no escuchaba lo que estaban diciendo. Yo decía 'qué hago acá. Yo quiero jugar al fútbol, no sé por qué me pasa todo esto'", relató.