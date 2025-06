El cambio sorpresa de Miguel Russo en Boca vs. Benfica para el Mundial de Clubes

Boca ya planea el debut en el Mundial de Clubes de la mano de Russo.

Boca Juniors prepara el debut en el Mundial de Clubes 2025 con novedades de todo tipo, a apenas un día del estreno oficial contra el Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi. El entrenador Miguel Ángel Russo ya tiene la formación prácticamente definida, el presidente Juan Román Riquelme sigue muy activo en Estados Unidos, los hinchas "coparon" dicho país, Ayrton Costa se sumó sobre la hora a la delegación en Norteamérica y hay un ojo puesto en el choque entre Bayern Múnich y Auckland City.

La inesperada noticia que se conoció por estas horas es que el capitán sería Agustín Marchesín y ya no Marcos Rojo, aunque el ex Estudiantes de La Plata irá desde el comienzo. El "Xeneize" intentará dejar atrás un primer semestre para el olvido, en el que sufrió la eliminación de la Copa Libertadores en el repechaje contra Alianza Lima, quedó en el camino ante Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura y echaron a Fernando Gago como entrenador. Ya con "Miguelo" en su tercer ciclo en el club de La Ribera, intentará avanzar a los playoffs en el Grupo C que comparte con los alemanes, los neocelandeses y los portugueses.

Se viene el debut de Boca vs. Benfica en el Mundial de Clubes: las noticias hoy

La formación de Russo, con Marchesín capitán en lugar de Rojo

Si bien la alineación recién se conocerá a último momento, todo indica que los once iniciales frente a las "Águilas" lusas serán Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Jorge Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Ander Herrera; Carlos Palacios, Alan Velasco, Kevin Zenón; y Miguel Ángel Merentiel.

Los once de Benfica

El equipo portugués saldría a la cancha con: Anatoliy Trubin; Samuel Dahl, António Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras; Florentino Luis, Fredrik Aursnes, Orkun Kökçü; Ángel Di María, Vangelis Pavlidis y Kerem Aktürkoğlu. DT: Bruno Lage.

Ayrton Costa se sumó a último momento

Después de los problemas con su visa para ingresar a Estados Unidos por dos causas judiciales del pasado, el central zurdo pudo incorporarse al plantel profesional del "Xeneize" y estará disponible para Russo. De cualquier manera, empezará en el banco de los suplentes y será una alternativa para Rojo como zaguero por ese sector.

Ayrton Costa se sumó a último momento al Mundial de Clubes para Boca.

Boca es el equipo más popular del Mundial de Clubes

Se trata de una de las dos instituciones que vendió todas sus entradas para los tres partidos de la fase de grupos, junto a Real Madrid de España. Además de ello, que no es un dato menor por la lejanía del sitio en el que se desarrolla el certamen intercontinental, hay hinchas del "Xeneize" por todos lados. De hecho, en el cotejo inaugural entre el Inter Miami de Lionel Messi y Al-Ahly de Egipto, se escuchó a los fanáticos del cuadro argentino alentando al elenco de La Ribera durante todo el partido.

Riquelme, con confianza: rodeado de los presidentes de la FIFA, la AFA y la Conmebol

Luego de haber dialogado con los medios de comunicación, todo indica que el Presidente del "Xeneize" hablará nuevamente antes del estreno. Ya se sacó fotos y charló con Gianni Infantino, Claudio "Chiqui" Tapia y Alejandro Domínguez. Está muy presente en el día a día y optimista para que Boca empiece a revertir este muy mal año hasta ahora.

Bayern Múnich aplasta a Auckland City

El conjunto argentino también estuvo pendiente del otro choque de la zona, en el que la máquina germana apabullaba a los neocelandeses por 6-0 en el entretiempo. Conscientes de que los alemanes avanzarán a los playoffs, en Boca entienden que el rival a vencer es Benfica, justamente el adversario en el cotejo inicial.

