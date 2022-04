El calvario de Agustín Almendra por su relación con Battaglia en Boca: "Arrepentido"

Agustín Almendra reveló en ESPN F12 lo que pasó en el cruce con Sebastián Battaglia y cómo atraviesa su presente en Boca Juniors.

Agustín Almendra se refirió a su relación con Sebastián Battaglia en Boca Juniors. Luego de convertir el gol de la victoria en el partido de Reserva ante Vélez Sarsfield sobre el final, el volante "Xeneize" habló en ESPN F12 con Mariano Closs y no dudó a la hora de aclarar lo que pasó principalmente con DT. A su vez, también contó detalles de cómo está su amistad con Darío "Pipa" Benedetto, uno de los que lo liquidó.

"Por ahí fue un momento de calentura que yo no venía jugando. Pasaron muchas cosas pero para mí por suerte eso quedó atrás. Ojalá pueda tener una charla con él y arreglar las cosas. Se dijeron muchas cosas, pero ahora estoy tranquilo entrenando en la Reserva y pagando lo mal que hice", aseguró Almendra luego de romperla en el encuentro ante el "Fortín" por la novena fecha del mencionado torneo.

"¿Cuándo sentiste que tenías que hablar con Battaglia?", preguntó Mariano Closs. A lo que Almendra contestó: "En el mismo momento quería hablar. Pero después pasaron los días y no lo hablé con él". Nuevamente, el relator tomó la palabra y consultó: "Hace poquito dio a entender que no ibas a volver. ¿Cómo ves la charla vos que lo conoces?". La verdad que escuché la nota pero si esa es su decisión yo tendré que aceptarla. Estoy arrepentido por lo que pasó", sostuvo el futbolista.

El conductor de ESPN F12 siguió con sus preguntas filosas pero el volante no se guardó nada: "Yo en ningún momento quise irme de Boca. Nadie decía nada y todos se dejaban llevar por las cosas que decían en las redes o en la televisión. Yo no me enojé con nadie, estaba enojado conmigo. Dijeron que me peleé con Figal y con el Pipa, pero los chicos no tienen nada que ver en esto. Lo que yo quiero es estar en Primera".

Su relación con Benedetto y su futuro en Boca

"Yo tengo contrato con el club y lo tengo que cumplir hasta el último día. El problema no fue con el DT, también viene un poco de afuera. Vi las declaraciones del 'Pipa', es un momento de calentura y está en todo su derecho de opinar de lo que quiere, él es uno de los referentes del plantel, pero no tengo ningún problema con Benedetto. Hablé normal con él, lo saludé sin ningún problema pero por lo que veo no pasó nada", sostuvo el mediocampista.

Y agregó: "La verdad no sé lo que va a pasar conmigo. Yo pedí tener minutos en Reserva y me lo cumplieron. Sé que si Battaglia acepta que yo vuelva no va a ser lo mismo, voy a tener que trabajar mucho más. Ojalá pueda tener una charla con el DT y pedirle disculpas por lo que pasó. La verdad que me sentí muy mal y ojalá pueda tener otra oportunidad. Si no sigo en Boca quiero sumar minutos, aunque sea en otro club. Pero me quiero quedar porque es donde me formé".

Sebastián Battaglia se hartó de Almendra y estalló la interna en Boca

Según informó el periodista Martín Arévalo al aire de ESPN F10, Battaglia no se guardó nada a la hora de dirigirse a los capitanes del equipo: "Habló con los cuatro capitanes que tiene Boca: Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra y Darío Benedetto. Cuando no está uno, el capitán es el otro". Este diálogo se llevó a cabo durante el entrenamiento matutino del pasado jueves 7 de abril, mientras Almendra arreglaba sus diferencias con Riquelme.

"Charló con los cuatro y les aclaró que él no incluyó a Agustín Almendra en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, que no fue su decisión. Y además agregó que para él, el tema Almendra está absolutamente terminado", sostuvo Arévalo. Cabe destacar que a fines de febrero del 2022, el DT aclaró que si el mediocampista se presentaba a entrenar él mismo daría un paso al costado. La novela todavía no terminó y en Boca Juniors continúan los conflictos.