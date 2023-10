Chiquito Romero y la Libertadores: los guiños de Scaloni a Boca antes de la final

Antes de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense, Lionel Scaloni lanzó varios guiños al "Xeneize" entre los que nombró a Sergio "Chiquito" Romero, una de las grandes figuras del equipo.

Lionel Scaloni habló en la previa de una nueva fecha de Eliminatorias de la Selección Argentina y llenó de elogios tanto a Sergio "Chiquito" Romero como a Boca Juniors tras la clasificación a la final de la Copa Libertadores. El DT de la "Albiceleste" prepara a su plantel para los compromisos ante Paraguay y Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero no esquivó la pregunta sobre el "Xeneize". Claro que su respuesta en plena conferencia de prensa no pasó desapercibida.

El arquero con pasado en el combinado nacional atraviesa su mejor momento con el buzo del conjunto "Azul y Oro". Las clasificaciones a cuartos venciendo a Nacional de Montevideo, a semifinales dejando en el camino a Racing y a la final venciendo a Palmeiras -todas por penales- lo tuvieron como la gran figura y sonó en reiteradas ocasiones para estar nuevamente en el seleccionado. Por este motivo, Scaloni opinó del tema y dejó en claro lo que piensa al respecto.

"No hay dudas que tiene nivel. Lo ha demostrado y lo apreciamos mucho en el predio. Es un chico espectacular y en el inicio de nuestro ciclo nos ayudó bastante. Las puertas están abiertas, hoy tenemos a los chicos que están y creemos que están bien. Si en algún momento sentimos que nos da motivos para cambiar ya sabemos que las puertas están abiertas", aseveró Lionel Scaloni sobre Sergio "Chiquito" Romero y su actualidad.

Por otro lado, el entrenador destacó el trabajo del "Xeneize" para llegar a la final de la Copa Libertadores: "Para mí Boca, en los partidos que ha jugado ha merecido pasar. Ha ido a penales, ganado, pero en el global de la eliminatoria ha sido superior a cada rival. Después, nosotros también en el Mundial pasamos por penales con Holanda pero merecimos ganar el partido como contra Francia". Y añadió: "Para el fútbol argentino está bueno que un equipo pueda ser finalista y ojalá campeón de la Copa. Esto es bueno y es positivo. Hay que quedarse con el desarrollo de lo que fueron esas eliminatorias y superaron a los rivales".

Cuándo juegan Boca vs. Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023: hora, TV y cómo ver el partido online

La final de la Libertadores tiene fecha y lugar en Rio de Janeiro, Brasil. El cruce definitivo entre Boca Juniors y Fluminense se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre desde las 17:00 (hora argentina). Tanto la transmisión como el streaming online que se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante las aplicaciones correspondientes se confirmará en los días previos al cotejo.

Sueña Boca: un gato vidente predijo un resultado e ilusionó a los hinchas de Boca con la Libertadores

Boca eliminó a Palmeiras en la semifinal de la Copa Libertadores tras vencerlo en los penales con la brillante actuación de Sergio "Chiquito" Romero. Días después de este cotejo, el video de un gato vidente con una impensada predicción se viralizó en las redes e ilusionó a los hinchas "Xeneizes". Los de Jorge Almirón enfrentarán a Fluminense el sábado 4 de noviembre y sueñan con ganar para levantar de nuevo el trofeo.

Es que la última vez que lo lograron fue en 2007 de la mano de Miguel Ángel Russo y no pierden las esperanzas de conseguirlo otra vez. Los fanáticos depositarán parte de su fe con "Milu", una pequeña mascota que eligió entre el conjunto "Azul y Oro" y el "Verdao" su opción para que uno de los dos sea finalista y no se equivocó. Claro que, ahora esperan porque esto suceda en la previa del duelo decisivo que se desarrollará en Rio de Janeiro.

El mencionado gato brujo es de origen brasileño y su compañero Natan Antonio Pinheiro es quien lo cuida, aunque no sólo se encarga de eso. El dueño de "Milo" le sirve dos platos de comida con los respectivos escudos de dos equipos y el animal tiene que decidir. Esta vez, para el cruce entre Boca y Palmeiras escogió a los de Jorge Almirón y acertó, ya que se metieron en la gran final del torneo continental por penales. La próxima predicción será el 1° de noviembre, tres días antes del encuentro en el Maracaná.

Para colmo, no es la primera vez que participa en estos pronósticos, ya que hizo lo mismo con el duelo decisivo de la Copa Sudamericana. Es que anticipó que Fortaleza sería parte del mencionado cotejo y no erró, como tampoco con lo que sucedería en la Copa de Brasil entre San Pablo y Flamengo. El conjunto "Paulista" gritó campeón en dicho certamen y fue el propio gato el que lo adivinó con su particular método.