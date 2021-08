Bombazo: ¿Boca deja de jugar en La Bombonera en 2021?

El "Xeneize" podía hacer de local en sus partidos del fútbol argentino en otro estadio hasta fin de año para cambiar por completo el drenaje y así mejorar su campo de juego, al que se vio muy dañado por la lluvia contra Argentinos.

Más allá del empate con sabor a poco de Boca en su casa por 1-1 contra Argentinos Juniors, el tema que más preocupa a la dirigencia del club por estas horas es el estado del campo de juego de La Bombonera, por lo cual es probable que hasta el final de 2021 haga de local en otro estadio de Argentina luego de que la cancha se viera casi inundada y en un pésimo estado pese a que no había caído tanta agua en la previa.

De hecho, el periodista Ignacio Bezruk aseguró en TNT Sports: "Yo creo que van a empezar a jugar en otro lado, no descarto que Boca lo haga a partir de lo de ayer, que adelante la planificación de la modificación del drenaje del campo de juego y empiece a jugar en otro lado para dejar el campo de juego de La Bombonera como se merece".

El comunicador, que cubre la información del "Xeneize" en el día a día, detalló: "Lo que se pensaba hacer para el receso que viene (mediados de diciembre de 2021) lo van a empezar a hacer ahora. Boca ha tomado cartas en el asunto después de lo de ayer, de lo que vimos todos, y de a poco van a empezar a tomar una decisión con respecto al campo de juego".

"No pensaban que estaba tan mal", amplió Bezruk en el programa Halcones y Palomas, por lo que el conductor Hernán Castillo lo comparó con lo ocurrido en el clásico de Avellaneda, que se llevó a cabo dos horas y cuarto más tarde, también bajo la lluvia: "Lo que más te expone es que después se jugó en la cancha de Independiente, que está a 20 cuadras, y estaba perfecta".

Entonces, Bezruk señaló que en La Ribera "faltan los trabajos en el drenaje alrededor y el trabajo completo del campo, que lo van a empezar a hacer". Y opinó que "hay que arrancarlo porque esto no puede volver a pasar más. Es ahora, ya".

Por su parte, el panelista Martín Costa, que también cubre la actualidad del primer equipo, aportó: "No fue un diluvio, sí fue fuerte por dos o tres horas, pero no fueron horas y horas como para ver lo que vimos después...". E informó: "Lo que se va a empezar a hacer ahora es lo que se tenía pensado en algún momento, pero como Boca iba a ser sede de la Copa América no se pudo, entonces había frenado todo, y después ya no daban los tiempos".

Los cambios de Boca en el campo de juego de "La Bombonera"

Entre fines de 2020 y comienzos de 2021 se corrigió un drenaje mal construido algunos años atrás en la zona de los palcos y del banco de los suplentes: esa obra se terminó y se colocó el césped mixto en la zona para que no hubiera un desgaste mayor.

Además, en diciembre de 2021 estaba planificado que se hiciera lo mismo en todo el campo de juego y la idea era aprovechar el tiempo sin competencias oficiales para terminar de poner la cancha en las mejores condiciones, aunque después de lo ocurrido ante el "Bicho" podría adelantarse cuatro meses dicho proceso.

Los partidos en los que Boca podría hacer de local en otro estadio en 2021

A falta de la confirmación del club y del estadio que eventualmente reemplace al "Templo", si se concretara esta chance el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo disputaría los siguientes encuentros fuera de su histórico hogar por la Liga Profesional de fútbol, con las fechas tentativas: