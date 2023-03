Boca vs Instituto: la insólita reacción de Chiquito Romero en el primer gol

El arquero de Boca tuvo un insólito error en el encuentro ante Instituto de Córdoba que terminó en el primer gol del conjunto visitante.

Durante el encuentro entre Boca e Instituto en la Bombonera se dio una insólita situación. El conjunto cordobés fue al ataque y, en una de las primeras jugadas de peligro, Sergio "Chiquito" Romero fue sorprendido con un desgraciado momento.

El arquero de Boca quedó mal parado ante una jugada preparada. Hubo un pase hacia el costado, después un centro frontal que terminó en la cabeza de un jugador del visitante que envió la pelota al palo ante la insípida defensa del arquero que quedó mal parado ante el centro. Después de eso, Varela se metió en el segundo palo y definió para darle el primero de los goles al conjunto cordobés.

Chiquito Romero volvió a apuntar contra Blanco, presidente de Racing: "Mucha bronca"

En la entrevista con Radio La Red (AM 910), el arquero se refirió a su frustrado retorno a "La Academia" y aclaró: "Todo el mundo sabe que soy hincha de Racing, nunca le hice un mal al club". Si bien sostuvo que la primera opción para regresar al país era el equipo que lo formó en sus divisiones inferiores, al mismo tiempo aseguró que desde Avellaneda jamás se comunicaron con él: "Me dio mucha bronca que no me llamaran, me dio odio lo que dijo Víctor Blanco en los medios".

La pelea entre Chiquito Romero y Víctor Blanco

En la conferencia de prensa de presentación en la entidad de La Ribera en agosto de 2022, el ex Manchester United pronunció una frase que hizo ruido en Avellaneda: "Hoy me debo a Boca, el equipo más importante de la Argentina". "Si Racing me hubiese llamado, hubiera aceptado”, añadió. Y amplió: "El llamado de Raicing nunca llegó, no sé a quién habrán llamado". Por último, especuló con que "ellos sabrán qué puertas ir a golpear".