¿Qué habrá dicho Riquelme?

Su decisión de renunciar caló hondo en el mundo Boca. Mario Pergolini dio un paso al costado en las últimas horas y crecieron los rumores sobre sus rispideces con el Consejo de Fútbol que dirige Juan Román Riquelme. Y luego de muchísimo tiempo sin hablar, el ídolo "xeneize" decidió romper el silencio con @BocaPredio en Instagram para hablar de su actualidad. ¿Emitirá opinión sobre todo lo ocurrido en las últimas horas?

Según explicó Olé, la entrevista fue grabada y contiene una breve extensión. Los tópicos de conversación no han sido develados, pero sí se sabe que será emitida en el canal creado por el Consejo de Fútbol. Justamente, este fue el detonante por el que Mario Pergolini tomó la decisión irrevocable de marcharse del Club Atlético Boca Juniors.

En tanto, Riquelme volverá a aparecer en escena tras 15 meses sin dialogar con la prensa. Antes de asumir como vicepresidente 2º, el ídolo "xeneize" era un habitué en los canales deportivos cuando Boca no marchaba bien o se buscaba su opinión para analizar la situación del club que ama. Ya en funciones, salvo excepciones y saludos protocolares, Juan Román no entabló charlas frente a cámara o en la radio. ¿Qué será lo que tiene para decir?

Pergolini se sacó el casete y destruyó a Riquelme: "Tiene que aprender"

Luego de su renuncia al cargo de vicepresidente 1º del Club Atlético Boca Juniors, Mario Pergolini se expresó con discreción y sin levantar polémicas acerca de la decisión que sorprendió a todos los hinchas. Sin embargo, horas más tarde en Radio La Red, el empresario y conductor de Radio Vórterix se sacó el casete y reveló las internas que tuvo con el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme.

"No me sentí destratado por Román, mentiría si digo que tuve una mala relación con él. Con los otros tres integrantes del llamado Consejo... A veces era más picante. Ellos sienten el lugar muy propio y no debería ser así. Es mi visión", expresó Pergolini, dejando en claro que sus rispideces tuvieron que ver más con las personas a las que Juan Román designó para ser sus socios.

A su vez, Pergolini arremetió: "Yo acepto que ellos saben de fútbol, ellos deberían aceptar que hay gente que sabe más de comunicación, que sabe más de marketing o incluso de tecnología. Cuando uno pone cámaras que se conectan a los GPS, que te dan estadísticas, que se pueden pasar a las redes y se interactúa con otras cosas, ahí hay que mirar las cosas. Cada uno tiene que hacer lo que sabe, pero no que cada uno hacer lo que quiere".