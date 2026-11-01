Boca calienta el Superclásico ante River con pasacalles en La Bombonera: "Di Carlo llorón" y "no a las SAD"

Boca Juniors calentó a pleno la previa del Superclásico del fútbol argentino frente a River Plate, en los alrededores de La Bombonera. De hecho, allí aparecieron pasacalles picantes contra el presidente del "Millonario", Stéfano Di Carlo. Además, hubo un palazo directo a Juan Sebastián Verón, mandamás de Estudiantes de La Plata. Y palabras en contra de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas).

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"Di Carlo llorón", apareció por encima en el pasacalle, con una letra más oscura, al lado de un poste de luz con los colores del "Xeneize" en el barrio porteño de La Boca. Más abajo, se leyó que "el fútbol argentino es del pueblo, andate con Verón y La Chilindrina (Di Carlo) a otro lado". Por último, escribieron "no a las SAD".

El trasfondo de los palos de Boca a River: la postura del "Millonario" junto a Estudiantes contra la AFA

Luego de haberse retirado de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, que habitualmente son los martes, el club de Núñez fue el único que votó en contra del nuevo formato del torneo de cara al 2027. Igualmente, el "Pincha" le mostró su adhesión y ambas instituciones publicaron un comunicado conjunto en el que dejaron en claro que están en contra de las decisiones de la entidad madre presidida desde hace casi una década por Claudio "Chiqui" Tapia.

Por su parte, además de ser muy crítico siempre, Verón declaró en varias ocasiones que está a favor de un sistema mixto en el fútbol argentino. Si bien está a favor de las asociaciones civiles sin fines de lucro, "La Bruja" también dijo que se necesitan capitales privados externos para poder solventar los gastos corrientes de una entidad, especialmente en cuanto a la administración de los recursos del fútbol profesional masculino.

Boca calienta el Superclásico ante River en la previa, en La Bombonera.

Cómo ver Boca vs. River en vivo: hora, TV y streaming online

El Superclásico del fútbol argentino en el Torneo Clausura 2026 se jugará el domingo 1 de noviembre desde las 15 horas. El choque irá en vivo en la televisión por los canales ESPN Premium y TNT Sports, ambos del Pack Fútbol. En tanto, el streaming correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Flow. El árbitro principal será Nicolás Ramírez en La Bombonera.

Las posibles formaciones de Boca y River

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.