La duda de Leonardo Ponzio en la defensa de River para enfrentar a Boca

A horas de que se produzca un nuevo episodio del Superclásico del fútbol argentino en el Torneo Clausura 2026, es posible determinar que Leonardo Ponzio se encuentra con una sola duda y está ubicada en la defensa de River Plate. Uno de los puntos más flojos del plantel y que se debe armar de gran manera para no tener una tarde de terror frente a Boca Juniors durante los 90 minutos que se van a disputar en la Bombonera.

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De acuerdo con lo que se desprende de la semana, Marcos Acuña se encuentra en condiciones y dejó atrás todas las dolencias físicas que padecía. Esto le da al equipo un salto de calidad y deja a Francisco Ortega en el banco de suplentes. El Huevo es una pieza clave y mucho más por su experiencia, que va a ser más que necesaria en este tipo de partidos. Mientras que en el sector derecho está más que confirmada la presencia de Gonzalo Montiel.

La duda defensiva de River pasa por quién va a ser el compañero de zaga de Nicolás Otamendi. Hasta el momento, la pulseada la estaría ganando Martínez Quarta sobre Lautaro Rivero, que viene de ser titular frente a Racing y de convertir el único tanto de la jornada en dicho clásico. La intención del entrenador pasa por respetar la titularidad e ir con un equipo que casi se encuentra consolidado desde que asumió.

En tanto, Tobías Ramírez se encuentra totalmente relegado de la consideración del cuerpo técnico de Leonardo Ponzio y quedó afuera de la discusión sobre si tiene chances o no de ingresar al once titular. Lo particular es que se trata de un jugador que llegó con el mercado de pases de verano a punto de cerrar, sumó minutos en un solo partido y desde entonces nunca más volvió a tener acción con la camiseta del Millonario.

El turno de un juvenil Lucas Silva en River

Por otro lado, la mitad de la cancha expone que será el momento de Silva como volante central, debido a que Aníbal Moreno y Fausto Vera se encuentran lesionados. El primero padece dolores lumbares, mientras que el segundo está en proceso de recuperación de un desgarro. Es por ello que no hay espacio para arriesgarlos y se decidió recurrir a los servicios de un juvenil que suele desempeñarse en la Reserva.

La importancia de los tres puntos

Para River se trata de un partido de gran importancia porque debe sumar la cantidad de puntos que sean posibles para no complicarse en la tabla anual, con el fin de quedar dentro de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Si bien cuenta con chances de ingresar a la Copa Libertadores, depende de una serie de resultados que son ajenos, lo que lo da prácticamente por eliminado de dicha clasificación.