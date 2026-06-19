Bélgica se enfrenta a Irán en partido decisivo por Grupo G en medio de polémica por desplazamientos

Entrenamiento de Bélgica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bélgica intentará dar un impulso a su campaña en el Mundial frente a Irán en un partido ‌decisivo el domingo en ‌Los Ángeles por el Grupo G, en el que los cuatro equipos están empatados con un punto cada uno.

Los Diablos Rojos tuvieron que conformarse con un empate 1-1 ante Egipto en su debut tras una actuación decepcionante en la que tuvo que remontar la desventaja para no quedarse con las manos vacías.

El elenco ​europeo busca borrar el recuerdo ⁠del Mundial 2022, donde quedó eliminada en la fase de ‌grupos a pesar de llegar como una de ⁠las favoritas del torneo.

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Se espera que ⁠adopte un planteamiento más agresivo frente a Irán, liderada por el veterano centrocampista Kevin De Bruyne y el extremo Jeremy Doku, y ⁠apoyándose en el portero Thibaut Courtois.

Bélgica "tiene que vencer a ​Irán" el domingo, afirmó tras el debut el ‌técnico, Rudi García, si quiere alcanzar ‌la fase eliminatoria por primera vez desde 2018. "No hay ⁠otra opción".

Irán, por su parte, tendrá que reforzar su defensa tras empatar 2-2 con Nueva Zelanda, un partido en el que Elijah Just y Chris Wood pusieron en aprietos en repetidas ​ocasiones a la ‌zaga iraní.

Irán confiará en su capitán, Mehdi Taremi, junto con Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi -que marcó contra Nueva Zelanda- para crear peligro en ataque frente a Bélgica.

Si Bélgica o Irán suman al menos cuatro puntos en sus ⁠dos próximos partidos, se asegurarán una plaza en los dieciseisavos de final, ya sea como primeros o segundos de grupo.

Irán también se enfrenta a retos logísticos inusuales en el torneo, ya que, en medio de la guerra con Estados Unidos, trasladó su campamento base de Arizona a México, uno de los coanfitriones del torneo, antes del inicio ‌de la competencia.

Esto ha obligado a la selección a realizar vuelos internacionales para cada uno de sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. El representativo de la república islámica se enfrentaría al mismo reto durante el resto del torneo si pasara ‌de ronda.

Irán presentó el viernes una queja ante la FIFA por las restricciones de viaje a las que se enfrenta el equipo en ‌Estados Unidos.

Las autoridades ⁠estadounidenses exigen que la selección entre en el país en las 24 horas previas a un partido ​y salga el mismo día, lo que ha llevado al seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, a calificar a Irán como el equipo "más oprimido" del torneo.

Con información de Reuters