Escándalo en el básquet amateur: un jugador agredió a un rival y lo pisó en la cabeza

Repudiable agresión en el básquet amateur: codazo y pisotón en la cabeza a un rival.

Un partido de la liga de básquet amateur Básquet Entre Amigos (BEA) fue suspendido debido a un brutal golpe de un jugador a su rival, la cual provocó una gresca entre ambos equipos. En el partido entre el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI) y Tercer Tiempo disputado en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello del barrio porteño de Villa Devoto, el agresor le dio un codazo en la nuca a uno de sus contrincantes, que le había aplicado un bloqueo ciego, y una vez en el suelo lo pisó en la cabeza. El encuentro fue suspendido y, luego de que las imágenes que viralicen rápidamente en redes sociales, los directivos de la competición ya anunciaron fuertes sanciones para los implicados.

El repudiable ataque, ocurrido el pasado domingo 28 de septiembre, se produjo mientras el CASI se imponía por 38 a 37 en el resultado. La batalla campal entre ambos conjuntos no pasó a mayores, y el basquetbolista logró levantarse por sus propios medios instantes después.



A causa de este episodio, el Tribunal de Disciplina de Básquet Entre Amigos decidió expulsar al jugador N°4 Santiago Corbalán Olivera por “agresión reiterada” y “conducta violenta grave”; además, le dio cuatro fechas de suspensión a tres integrantes de Tercer Tiempo por la pelea que sucedió al hecho, a la vez que le dio por ganado el duelo con un marcador de 20 a 0 según lo establece su reglamento.

El Tribunal que definió los castigos también amonestó a ambos elencos por "la participación masiva de sus jugadores en la reyerta que motivó a la suspensión del encuentro". Por otra parte, difundieron un comunicado a través de sus redes para expresar su condena sobre lo sucedido: "La Asociación Civil Básquet Entre Amigos manifiesta su más enérgico rechazo a todo hecho de violencia, dentro o fuera de las canchas. Lamentamos profundamente el episodio ocurrido el domingo 28 de septiembre en el marco de nuestra competencia", sentenciaron.

El boletín oficial de BEA sobre las sanciones tras el incidente ocurrido en el duelo entre CASI y Tercer Tiempo.

"Acompañamos al jugador agredido y a su familia, poniéndonos a disposición para lo que sea necesario. Asimismo, agradecemos el respaldo de las instituciones, así como de todos los equipos que día a día sostienen el espíritu de este torneo, nacido y mantenido bajo los valores de la amistad, el respeto y la pasión por el básquet", agregó BEA en el texto publicado, para luego concluir: "La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad deportiva. Seguiremos trabajando para que el básquet siga siendo un espacio de encuentro y crecimiento para todos y todas".

