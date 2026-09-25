Sin ayuda de Alpine y a puro corazón, Colapinto llegó a Q3 y larga décimo en Bakú

Franco Colapinto sigue dando que hablar en la Fórmula 1 y este viernes 25 de septiembre tuvo una jornada memorable en el Gran Premio de Azerbaiyán. Incluso sin la ayuda de Alpine en la Q2 cuando la prioridad fue que Pierre Gasly avance, el joven piloto argentino sacó a relucir nuevamente su categoría y se metió en la tercera tanda de clasificación quedando décimo. El pilarense luego completó el día en el mismo puesto y así largará este sábado por la madrugada de nuestro país.

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Colapinto larga décimo en el Gran Premio de Azerbaiyán: la Q2 para el recuerdo

El "remolque" sirvió para el francés en los últimos minutos de la Q2 para que se meta en la Q3 y la ayuda vino por parte de Colapinto. Sin embargo, cuando el argentino tuvo que hacer la vuelta para avanzar no tuvo el mismo guiño por parte del equipo. Sin embargo, Colapinto llegó con lo justo y pasó para seguir en carrera, por lo que largará más adelante de lo pensado en Bakú, aunque en zona de puntos.

Cómo quedó la grilla de largada en el Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1 con Colapinto décimo

George Russell - Mercedes. Charles Leclerc - Ferrari. Oscar Piastri - McLaren. Isack Hadjar - Red Bull Racing. Lando Norris - McLaren. Lewis Hamilton - Ferrari. Pierre Gasly - Alpine. Max Verstappen - Red Bull Racing. Carlos Sainz - Williams Racing. Franco Colapinto - Alpine. Oliver Bearman - Haas. Liam Lawson - RB. Alex Albon - Williams Racing. Esteban Ocon - Haas. Arvid Lindblad - RB. Kimi Antonelli - Mercedes. Gabriel Bortoleto - Audi. Nico Hulkenberg - Audio. Fernando Alonso - Aston Martin. Sergio Pérez - Cadillac. Lance Stroll - Aston Martin. Valtteri Bottas - Cadillac.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: cómo ver la carrera

La carrera será este sábado 26 de septiembre a las 8 de la mañana. La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.