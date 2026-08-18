Ezequiel "Chimy" Ávila es nuevo refuerzo de Independiente en este mercado de pases después de ser pretendido por Boca Juniors hace pocas semanas atrás. El delantero rosarino que jugó en San Lorenzo pero antes estuvo preso y cartoneó para sustentar a su familia se calzará la camiseta del "Rojo" de Avellaneda con el objetivo de, a sus 32 años y con un paso por Europa, retornar al fútbol argentino para convertirse en figura del "Rey de Copas".

Con la salida de Gustavo Quinteros del cargo de DT por la decisión de la dirigencia, el equipo se acomoda y el triunfo por 3 a 1 contra Lanús en la quinta fecha del Torneo Clausura es una muestra de ello. Jadson Viera ya tomó las riendas y hará su debut contra Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo sábado 22 de agosto. La buena noticia es que contará con Ávila entre sus convocados ya que firmará su vínculo y sumará un paso más en su extensa carrera.

La historia del "Chimy" Ávila, flamante refuerzo de Independiente

El delantero nacido y criado en el barrio Empalme Granaderos de Rosario debutó con la camiseta de Tiro Federal con 16 años en la Primera B Nacional, pero antes tuvo una breve experiencia en el Espanyol de Barcelona con el argentino Mauricio Pellegrino a cargo. Después de una chance fallida de quedar en el Seattle Sounders de la MLS de Estados Unidos arribó a San Lorenzo en 2015 para seguir allí su camino que había tenido varios sobresaltos.

En 2017 selló su vínculo a préstamo con el Huesca de España con el que alcanzó el ascenso a la primera división de dicho país y en 2019 lo compró el Osasuna. En febrero del 2024 pasó al Betis y dos años más tarde quedó en libertad de acción, estando en el radar de Boca pero finalmente firmando con Independiente. Ahora espera por su debut con el "Rojo" de Avellaneda que puede darse en los próximos días.

El camino del Chimy Ávila, nuevo refuerzo de Independiente

Del debut a quedar preso, cartonear y el gran salto a Europa, el durísmo camino del Chimy Ávila

Su presentación con la casaca de Tiro Federal en 2010 quedó atrás cuando en 2013 fue detenido tras ser acusado de robo calificado en su club y tentativa de homicidio, de lo cual fue absuelto y declarado inocente poco después. A los 19 años comenzó a "cartonear" para mantener a su familia y posteriormente trabajó como albañil hasta que más tarde le llegó la oportunidad de volver al fútbol. Con un paso fallido por la Major League Soccer, su siguiente destino fue el "Ciclón" y ahí catapultó su carrera al viejo continente.

Cuándo puede debutar Ávila en Independiente

En cuanto a la presentación oficial de Ezequiel "Chimy" Ávila con la camiseta del "Rey de Copas" se espera que sea el mismo día que la de Jadson Viera como entrenador del "Rojo". El equipo de Avellaneda enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo sábado 22 de agosto desde las 18.30 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini buscando su cuarto triunfo en lo que va del campeonato. Hasta el momento acumula tres victorias y dos derrotas ocupando así el tercer lugar de la Zona A detrás de Instituto (12) y Vélez Sarsfield (11).

Las estadísticas de Ávila en su carrera