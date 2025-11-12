Una cadena de hamburgueserías australiana se disculpa por la "maldición" del podio de Piastri

Oscar Piastri de McLaren en acción durante el Gran Premio de Sao Paulo de la F1

ters) -La cadena australiana de restaurantes Grill'd se disculpó por haber echado una "maldición" sobre las aspiraciones de Oscar Piastri al título de Fórmula Uno con su oferta de una hamburguesa gratis cada vez que el piloto de McLaren suba al podio.

El piloto de Melbourne no ha terminado entre los tres primeros desde que se relanzó la promoción hace cinco carreras, perdiendo el liderato del campeonato en favor de su compañero de equipo Lando Norris y quedando ahora a 24 puntos.

Los teóricos de la conspiración en Internet no tardaron en sumar dos más dos.

La Piastri 81 Burger de la cadena se estrenó en marzo, antes del Gran Premio de Australia, con su aval, y se relanzó en septiembre, después de que el piloto subió al podio en Italia y empezó a liderar el campeonato.

Desde entonces, el piloto de 24 años se ha estrellado, ha chocado y ha sumado puntos de penalización, sin ni siquiera oler el champán del podio. La promoción se cambió entonces para recompensar a los aficionados por terminar una carrera, pero Piastri se estrelló en el sprint de Sao Paulo.

"Por favor, detengan esta promoción y dennos algo de esperanza para las tres últimas carreras", suplicó un aficionado en la página de Facebook de la cadena esta semana.

Grill'd se disculpó en las redes sociales con "todos los que creen en la 'Maldición'", asegurando que "nunca pretendimos crear una hamburguesa tan deliciosa que pudiera cambiar el curso de la historia de la F1".

"Claro que podemos aceptar una broma sobre una maldición. Pero seamos realistas, nunca apostaríamos contra un tipo como Oscar Piastri. Es nuestro héroe australiano y siempre estaremos de su lado", agregó.

Con información de Reuters