Norris quiere ganar el título de F1 sin que le ocurran desgracias a Piastri

Gran Premio de Italia

Lando Norris cree que todavía puede ganar el título de Fórmula Uno, a pesar del retiro sufrido en el Gran Premio de Países Bajos el pasado fin de semana, y no desearía una desgracia similar a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri.

Norris se encuentra ahora a 34 puntos del australiano a falta de nueve pruebas, incluido el Gran Premio de Italia que se disputa el domingo en Monza.

Piastri tiene siete victorias por cinco de Norris en la temporada y ganó en Zandvoort el domingo pasado después de que Norris debió abandonar por un problema mecánico cuando iba segundo.

"Todavía puedo ganar el campeonato sin que le pase nada (a Piastri)", dijo el británico a periodistas en Monza el jueves. "Así es como deseo hacerlo".

"Ciertamente me haría la vida más fácil si de vez en cuando hubiera algún piloto más en medio", añadió. "El caso es que somos tan dominantes como equipo y eso casi me complica la vida".

McLaren ha completado el uno-dos en siete de las 15 carreras disputadas hasta ahora y ha ganado las cinco últimas de forma consecutiva. Piastri es el único piloto que ha puntuado en todas las carreras.

Quedan un total de 249 puntos por ganar, 25 por victoria en carrera y un máximo de 24 en las tres carreras "sprint" de los sábados, cada una de las cuales otorga ocho puntos al ganador.

Norris, el único rival real del australiano, dijo que seguía siendo un caso de "que gane el mejor" y que respetaría el resultado final.

Aunque admitió su frustración por lo sucedido en Zandvoort, Norris se consoló sabiendo que no tenía nada que ver con su forma de conducir ni con nada que él hubiera hecho.

"Es bastante fácil decir 'bueno, así es la vida, ya sabes, qué puedo hacer'", añadió. "Si pierdo el campeonato por esos puntos, solo tengo que mantener la cabeza alta e intentar repetirlo el año que viene".

"No puedo pensar demasiado en esos momentos. No es culpa directa de nadie. Aunque lo fuera, tengo que asumirlo y seguir adelante".

Norris dijo el fin de semana pasado que se emplearía a fondo en su respuesta a la situación, pero el jueves reconoció que sus opciones eran limitadas y que ya había estado funcionando a un nivel muy alto.

"Tengo que estar un poco más encima y afilado con varias cosas aquí y allá", dijo. "No puedo hacer mucho más porque siento que ya estoy haciendo todo lo que puedo. No es como si esto fuera un detonante y ahora de repente pudiera empezar a hacer más".

Con información de Reuters