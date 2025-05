Un campeón de la F1 no le tuvo compasión a McLaren: "Tienen miedo"

McLaren ganó cinco carreras en la temporada.

Durante las últimas carreras, McLaren había dominado completamente la Fórmula 1, con apenas una alegría para Red Bull con la victoria de Max Verstappen en el GP de Japón para despedir su asociación con Honda. Fuera de ese caso, la escudería británica llegaba al GP de Ímola con cuatro triunfos para Oscar Piastri y uno para Lando Norris, dos pilotos que solo quedaron afuera del podio en una ocasión cada uno.

Para colmo, Piastri se hizo con la pole en la clasificación del sábado, por lo que salía delante de Verstappen, pero el neerlandés sorprendió al superarlo en la primera curva para ponerse primero apenas unos segundos después de la largada. Desde ese momento, el piloto neerlandés controló la carrera y ni siquiera el relanzamiento lo puso en aprietos, por lo que se trató de una verdadera demostración de talento contra el eficaz MCL39.

En este contexto, Jacques Villeneuve no pudo esconder su indignación por la falta de actitud de la escudería británica, a la que acusó de no ser lo suficientemente fuerte. Durante su análisis para Sky Sports, el campeón de la F1 de 1997 afirmó: “McLaren muestra debilidad. Básicamente, no muestran la fuerza que Red Bull siempre está mostrando año tras año. Es como si tuvieran miedo de ser agresivos para intentar ganar el campeonato de pilotos, y tienen miedo de ir contra Piastri”.

Y es que el canadiense considera que el equipo de Woking falló al no darle a Norris el segundo lugar en el relanzamiento, que por entonces era ocupado por Piastri, quien traía un ritmo menor al de su compañero. “En la reanudación, McLaren sabía que era cuestión de vueltas que Norris hubiera adelantado a Piastri con la diferencia de neumáticos, era obvio. Cien por cien seguro de que se pondría por delante, así que ¿por qué hacerle perder tres vueltas en lugar de darle una oportunidad con Verstappen?”, agregó Villeneuve.

Con esta victoria, Max ha revitalizado sus esperanzas de luchar por el campeonato, algo que el campeón de 1997 lo relaciona con la falta de carácter de McLaren. “No quieres darle victorias a Verstappen. Eso son más puntos para él en el campeonato de pilotos”, afirmó antes de agregar que en la escudería inglesa “parecen contentos con segundo y tercero”.

Norris y Piastri celebraron otro podio juntos en la F1.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Tras el GP de Ímola, la Fórmula 1 no se tomará descanso antes del Gran Premio de Mónaco, que se celebrará este fin de semana en el Circuito de Mónaco. Allí, el último en ganar ha sido Charles Leclerc, quien venció a Oscar Piastri y Carlos Sainz en la temporada pasada.