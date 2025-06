Tensión en el Turismo Carretera: el intercambio entre Julián Santero y los comisarios en la final de Córdoba

Santero todavía no ha ganado esta temporada.

Tras haber pasado tres finales fuera del podio desde la fecha inaugural en Viedma, Julián Santero volvió a estar entre los tres mejores del Turismo Carretera este fin de semana en el Autódromo Oscar Cabalén. Allí, el piloto de Fispa Corse largaba segundo este domingo detrás de Mariano Werner, quien buscaba su primera victoria de la temporada en la concurrida “Carrera de los Millones” de Córdoba.

Dicha rivalidad vaticinaba una largada prometedora y no defraudó, puesto que fue uno de los principales atractivos de la jornada, aunque no estuvo exento de polémica. Y es que Santero superó a Werner en la primera curva con una maniobra que no pasó desadvertida para los comisarios, que informaron que iba a investigarse debido a un mínimo contacto entre los dos vehículos.

Minutos después, los comisarios contactaron al piloto mendocino por la radio para informarle que debía devolverle el liderato al “Zorro de Paraná” para no ser sancionado. “Santero, le tenés que devolver la posición a Werner por la maniobra peligrosa. Devolvele la posición a Werner”, le ordenaron, lo que generó la reacción del piloto de 31 años: “¿Qué maniobra peligrosa?”.

Sin embargo, a pesar de la pregunta de Santero, el representante de comisarios de la ACTC no le dio detalles y reconfirmó su pedido: “Devolvele la posición, Julián”. Como respuesta, el mendocino agregó: “No, no, no. No voy a devolver nada. ¿De qué maniobra peligrosa me estás hablando”. Finalmente, tras una última advertencia desde comisarios, Santero optó por cederle el liderato a Werner antes que recibir una sanción y terminó la carrera en el segundo lugar a 0.340 segundos del entrerriano.

La reacción de Fispa Corse al pedido de los comisarios

Una vez consumada la victoria de Mariano Werner en Córdoba, uno de los temas de interés en la postcarrera fue la visita de Julián Santero al camión de los comisarios, donde consultó con respecto a la orden de devolver la posición. Si bien el mendocino no accedió a hablar con los medios y ni siquiera alzó su trofeo en el podio, Mauricio Tucci, responsable comercial del Fispa Corse, dio detalles de la apreciación que tuvieron los comisarios.

“Habló Julián con los comisarios y lo que le explicaron es que lo deja sin radio a Werner en la curva 2, que no puede ir Mariano por afuera”, explicó Tucci, que después dio su opinión sobre lo sucedido. “Siento que los comisarios hacen el laburo que tienen que hacer, que es algo recontra jodido porque somos cincuenta tipos llevando agua para nuestro molino. Caerle a los comisarios no creo que sea por ahí, ellos tienen una opinión, nosotros otra y nos atenemos a las reglas”, agregó.