Dos jugadores del Platense campeón liquidaron a Boca en los festejos: "Mierda"

Dos jugadores del Platense campeón liquidaron a Boca.

Dos jugadores del Platense campeón del fútbol argentino en 2025 fulminaron a Boca Juniors, apenas consumada la consagración frente a Huracán con la victoria por 1-0 en la final en Santiago del Estero. Mientras toda la delegación del "Calamar" festejaba en el campo de juego del Estadio Único Madre de Ciudades, Vicente Taborda y Nicolás Orsini liquidaron al "Xeneize".

Tanto el enganche titular como el centrodelantero suplente atacaron a la institución presidida por Juan Román Riquelme, donde no tuvieron lugar en el primer equipo y se marcharon en busca de la continuidad que sí consiguieron en Vicente López. Con declaraciones a los canales de televisión ESPN y TNT Sports, el "10" y el "9" demostraron que les dolió irse de La Ribera sin demasiadas oportunidades.

Taborda y Orsini, campeones con Platense, atacaron a Boca en los festejos

Taborda: "La gente que dudó de mí, ojalá que lo esté viendo por la tele"

Quien encendió la mecha en este sentido fue el mediocampista ofensivo de apenas 23 años, que no pudo explotar con la camiseta azul y oro por la gran cantidad de refuerzos que trajeron en su posición. Ellos lo relegaron en la consideración de los entrenadores Jorge Almirón, Diego Martínez y Fernando Gago. "Yo no puedo dudar de mí. La gente que dudó de mí, ojalá lo esté viendo por la tele...", disparó el talentoso volante, que fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez.

Acerca de los desprolijidades con su ficha en el último mercado de pases, Vicente recordó: "Yo sabía que estaba bien, me entrenaba bien... Eso me doy mérito a mí, por siempre seguir cuando las cosas no salían bien". Incluso, resaltó que "el mercado anterior a que venga a Platense se hizo largo por cosas dirigenciales" y reconoció: "Fue duro para mí".

Taborda no tuvo lugar en Boca y hoy es el 10 del Platense campeón.

A préstamo por segunda vez en el "Marrón", en este caso hasta diciembre del 2025, Taborda insistió: "Necesitaba jugar, hace un año estoy acá y cada vez me fui sintiendo mejor". "Gómez dijo que Platense es un club de oportunidades. Puedo hablar de mi caso, por ahí no tenía los minutos que uno buscaba y creía que necesitaba para sentirse bien", se explayó. Sobre su probable regreso a Boca a fin de año, aseveró que "es una alegría gigante" estar en Saavedra y culminó: "Siempre lo digo, Platense me abrió las puertas y eso no me lo voy a olvidar nunca, así como espero que nunca se olviden de la primera estrella del club".

Orsini: "Me tocó estar corriendo alrededor de una cancha"

Consultado acerca de su pasado reciente en el "Xeneize", donde estuvo marginado durante un largo tiempo, el ex Lanús rememoró: "Me tocó estar corriendo alrededor de una cancha todos estos meses...". Para valorar a su club actual, donde está cedido hasta diciembre próximo, profundizó: "Platense nos abrió la puerta a muchos de nosotros, que nos tocó comer mierda en todo este tiempo".

"Fue muy lindo venir a Platense, encontrarme con este grupo hermoso, que creo que todavía no cae de lo que terminamos de lograr", amplió el ex Sarmiento de Junín. Al mismo tiempo, señaló que "hay que disfrutar de cada momento, de todo se aprende, sean cosas buenas o cosas malas". Y cerró con una sincera reflexión: "Alguien podría haber dicho que haber estado corriendo en Boca afuera de una cancha era malo, hoy me trajo acá a Platense y terminé saliendo campeón... Siempre depende de cómo nos tomamos las cosas, todo sirve para aprender".