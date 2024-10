Otro candidato al asiento de Sauber: los rivales que tiene Franco Colapinto para seguir en la Fórmula 1 en 2025

La salida de Logan Sargeant de Williams le dio la oportunidad de mostrarse a Franco Colapinto, quien ya había tenido la posibilidad de disputar una sesión de prácticas libres en el GP de Gran Bretaña antes del parón del verano europeo. De ahí hasta que se dio su debut oficial en la Fórmula 1 en el GP de Italia, el bonaerense había disputado la Fórmula 2, donde este año tuvo una victoria en Imola con MP Motorsport.

El impacto que ha generado el piloto argentino en la máxima categoría de automovilismo ha sido tal que James Vowles, director de Williams Racing, no quiere saber nada de congelarlo como piloto de reservas en 2025. Y es que Franco Colapinto ha demostrado tener la actitud necesaria para competir en F1, tanto que incluso se ha convertido en un problema para Alex Albon, algo que incluso se ha apreciado en Red Bull, donde podría aterrizar para ocupar el asiento de RB al lado de Yuki Tsunoda en 2025.

Sin embargo, con Liam Lawson ya consolidado en Faenza, parece complicado imaginar que Franco Colapinto pueda arribar a la filial de Red Bull, aunque todavía le queda la opción de pasar la siguiente temporada con Sauber. De hecho, el interés de James Vowles es imponer al argentino como el candidato ideal para que acompañe a Nico Hülkenberg, único confirmado hasta el momento para la escudería suiza, que a partir de 2026 tendrá a Audi como su imagen principal.

No obstante, Sauber todavía ya tenía otros dos candidatos en la lista, Valtteri Bottas y Gabriel Bortoleto, al que ahora se suma Mick Schumacher como otra alternativa. De acuerdo con Mattia Binotto, exdirector de Ferrari y actual director deportivo de los suizos, el equipo necesita alguien que tenga experiencia y el talento suficiente como para llevar a la escudería a la cima, algo que no se ha cumplido hasta el momento con Bottas.

Pero a eso hay que sumarle que el ingeniero quiere que sea un piloto joven, por lo que sin dudas los rivales de Franco Colapinto serán Gabriel Bortoleto y el hijo de Michael Schumacher. A pesar de esto, lo cierto es que el finés sin dudas podría ser la mejor carta que tengan en Sauber, al menos para 2025, si quitamos al argentino de la lista, por lo que es posible que sea uno de los dos el que acompañe a Nico Hülkenberg en la siguiente temporada.

James Vowles agigantó a Franco Colapinto

No hay dudas de que en Grove están contentísimos con el rendimiento que ha mostrado Franco Colapinto en sus primeras tres carreras en la Fórmula 1, entre las que sumó cuatro puntos que lo sitúan en el decimonoveno lugar de la tabla, incluso por encima de Valtteri Bottas. De ahí que resulte una obviedad que se merece el asiento para 2025, algo que también espera James Vowles, quien lamentaría no verlo competir en la próxima temporada.

Pero claro que el hecho de que el argentino no consiga un lugar para 2025 significa que debería quedarse en Williams, algo que el director de la escudería inglesa no ve tan mal. “Si yo fuera Audi, lo consideraría. Estaríamos abiertos a cederlo. Si no consigue un asiento allí, tendré el mejor piloto reserva de la parrilla. Y continuaremos su desarrollo, haciéndolo probar coches antiguos de Fórmula 1 y conducir en el simulador”, mencionó James Vowles en diálogo con Auto Motor und Sport.