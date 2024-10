Un histórico de la F1 contó el verdadero motivo por el que Red Bull no quiere dejar ir a Checo Pérez

Qué dijo una exfigura de la Fórmula 1 sobre Checo Pérez.

La carrera de Checo Pérez parecía terminada a finales del 2020, sobre todo por el arribo de Sebastian Vettel a Racing Point, que luego pasó a llamarse Aston Martin a partir del año siguiente. Sin embargo, la victoria del mexicano en el GP de Sakhir 2020 lo puso en la mirada de Christian Horner, quien no dudó en levantar el teléfono y llamarlo para que se una a Red Bull como el nuevo compañero de Max Verstappen, que hasta entonces había tenido a Alex Albon a su lado.

Si bien el piloto mexicano mostró su valía, sobre todo en los cruciales duelos que tuvo con Lewis Hamilton en 2021, gracias a los cuales Max Verstappen logró el primero de sus tres títulos en la Fórmula 1, lo cierto es que el presente del latinoamericano no es el mejor. A pesar de haber terminado el 2023 como subcampeón, Checo Pérez fue muy criticado tanto por fuera como por dentro de Red Bull e incluso se habló de la posibilidad de que no compita esta temporada.

Exactamente lo mismo sucede ahora, dado que "El tapatío" es el único de los primeros ocho de la tabla de posiciones que no ha logrado ganar una carrera en esta edición del campeonato de Fórmula 1, por no mencionar que no llega al podio desde el GP de China en la quinta fecha. De ahí que hayan surgido tantos rumores con respecto a que este sería el último año de Checo Pérez en la competencia, a pesar de haber firmado la renovación con Red Bull por dos años más.

Pero lo cierto es que a la escudería austriaca no le conviene dejar que el mexicano se marche, dado que representa un importante caudal de dinero para el equipo. Así lo afirmó Juan Pablo Montoya en conversaciones con Gambling Zone, donde dijo: “Pérez para Red Bull es enorme en términos de relación calidad-precio. Para Red Bull en sí, vendiendo en América Latina, en México y en Estados Unidos. Mira los números. Pregunte por ahí y verá los números, son decenas de millones de dólares los que ha aportado a Red Bull. Así que esa es una gran consideración”.

Los rumores sobre el retiro de Checo Pérez

Luego de la disputa del GP de Singapur surgieron muchos rumores en torno a que Checo Pérez anunciaría su retiro de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de México, que se disputará a fines de octubre tras la cita en el Circuito de las Américas. Sin embargo, el mexicano afirmó que no tiene planes de retirarse debido a que todavía está motivado para seguir compitiendo, por lo que su idea sería mantenerse en Red Bull al menos hasta que termine su contrato en 2026.