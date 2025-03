La conmovedora despedida de Franco Colapinto: "Te vamos a extrañar"

Colapinto dedicó un mensaje en las redes a su amigo.

Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 el año pasado con Williams, pero lleva más tiempo dentro del paddock, puesto que tanto la F3 como la F2 comparten circuitos con la máxima categoría. Desde su arribo a las competencias de Fórmula, el pilarense ha tenido la oportunidad de conocer a varias personas, desde otros pilotos hasta integrantes de los medios de comunicación, con los que ha entablado buenas amistades.

Uno de los amigos que se hizo en el camino era Ulises Panizza, el camarógrafo oficial de la F1, encargado de captar las imágenes que se transmitían por ESPN y Disney+, además de ser las mismas que se usaban en F1TV. El cámara había iniciado su carrera en 2012 de la mano de Fox Sports y no tardó en convertirse en uno de los rostros más conocidos del paddock, motivo por el que generó tanto impacto su partida este fin de semana.

Este sábado, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Panizza, todavía sin motivo detallado, y Colapinto fue uno de los primeros en mostrar su tristeza en las redes sociales y solidarizarse con su familia. “Un grande Uli, siempre dejando todo, ¡te vamos a extrañar! Qué lindo haber compartido juntos mis primeras carreras en F1. Mucha fuerza para toda la familia”, escribió el piloto argentino en una story junto a una foto acompañado por el camarógrafo.

Claro que el pilarense no fue el único en despedirse de Panizza, puesto que incluso Sergio “Checo” Pérez se expresó en las redes. “Muy triste por la partida de nuestro querido Uli. Se va a extrañar su alegría y su sentido del humor. Descansa en paz, hermano”, escribió el piloto mexicano, que este año no está dentro de la Fórmula 1 tras haber sido despedido por Red Bull a finales del 2024.

Por otro lado, sus compañeros de ESPN también se mencionaron por la partida del argentino. “Qué dolor. Lejos de Argentina me acabo de enterar de que Uli no está más con nosotros. Viejo y querido compañero, quien generaba todas las imágenes de notas y de F1. Descansa en paz Ulises Panizza. Todos te vamos a extrañar”, dijo Fernando Tornello, mientras que Juan Fossaroli escribió: “Todavía no lo puedo creer. No sabés cómo te voy a extrañar. Hermano, amigo, compañero de aventuras. Súper profesional y una persona ÚNICA. La F1 ni será lo mismo sin vos. ULI D.E.P”.

El posteo de Colapinto por el fallecimiento de Panizza.

El factor que podría acelerar el regreso de Colapinto a la Fórmula 1

Los rumores sobre la salida de Franco Colapinto a Racing Bulls parecen haber pasado tras la rotación hecha por Red Bull entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson, quien ahora tendrá que mostrar su rendimiento en Faenza. En este contexto, todo indicaría que el argentino seguirá con Alpine, donde podría tener su regreso a la Fórmula 1 en el GP de Miami, aunque es posible que esto se adelante al GP de Arabia Saudita (18-20 de abril) debido a que la cita en Miami Gardens tendrá solo una tanda de prácticas por el formato sprint.