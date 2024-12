Impacto en la Fórmula 1 por el piloto que anunció su fecha de retiro

Alonso tiene un contrato multianual con Aston Martin.

Desde el retiro de Sebastian Vettel en 2022, solamente quedaron tres campeones del mundo en la Fórmula 1, a saber, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Fernando Alonso. De ellos, el asturiano es el de mayor edad, puesto que tiene 43 años, cuatro más que el británico –que en 2025 competirá para Ferrari luego de toda una vida con los motores de Mercedes–, mientras que el neerlandés es el más joven con 27.

Justamente por su edad, es poco posible que el piloto español continúe en la F1 una vez que se termine su contrato con Aston Martin en 2026, año en que se introducirá el nuevo reglamento técnico que demandará unos nuevos motores y monoplazas con tecnologías distintas a las actuales. De ahí que en una entrevista tras el GP de Abu Dhabi, Alonso haya manifestado que es muy posible que su paso por la máxima categoría culmine en dicha temporada.

“Probablemente, será mi última temporada en la F1 porque mi contrato termina a finales del 2026. Es el momento de cumplir y el momento de la verdad”, advirtió a The Race el bicampeón del mundo, que obtuvo sus coronas en 2005 y 2006 destronando a Michael Schumacher. Desde aquellas consagraciones con Renault, el ovetense ha perseguido su tercer título todos estos años, a excepción del período entre 2019-2020 que siguió a su retiro del 2018 con McLaren, que por entonces estaba asociada a Honda.

No obstante, ante la posibilidad de que la escudería británica logre un buen rendimiento con el cambio de tecnologías y la mente maestra de Adrian Newey al mando del diseño del coche, “El Nano” no descartó seguir: “Si 2026 transcurre sin problemas y nos lo estamos pasando bien y existe la posibilidad de competir un año más, estaré abierto. No cerraré la puerta de antemano”, agregó el español, que ya sabe que se reencontrará con la marca nipona en 2026 para la producción de los motores.

El declive de Aston Martin en esta temporada de la F1

Tras su salida de Alpine, Fernando Alonso fue uno de los protagonistas de la temporada pasada con su AMR23, con el que logró ocho podios y estuvo cerca de alcanzar su victoria número 33 en la F1. De hecho, el español terminó cuarto en 2023 y Aston Martin fue quinto en constructores detrás de McLaren, algo que cambió rotundamente en este año. El bicampeón terminó noveno esta temporada con 90 puntos, mientras que la escudería mantuvo el quinto lugar con 94, pero sin podios ni protagonismo de sus pilotos.