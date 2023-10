Fórmula 1: el terrible accidente que derivó en la consagración de Verstappen en Qatar

Max Verstappen se consagró tricampeón del mundo en la Fórmula 1 de manera insólita en Qatar luego de que sus competidores sufran un terrible accidente.

Max Verstappen gritó campeón del mundo en la Fórmula 1 y lo hizo de una manera completamente insólita. El piloto neerlandés llegó con comodidad para competir al Gran Premio de Qatar por la diferencia que sacó con respecto a sus perseguidores y se consagró sin correr el mencionado circuito. Esto fue clave luego de que el único con posibilidades de alcanzarlo en la tabla sufra un inesperado accidente en el sprint de este sábado 7 de octubre.

El mexicano Sergio "Checo" Pérez, compañero suyo en Red Bull, se vio involucrado en un choque que lo obligó a abandonar. El hecho se dio tan sólo ocho vueltas antes (11 de 19) de la meta y fue determinante para que Verstappen, que culminó en segundo lugar, festeje por adelantado su tercer torneo en la máxima categoría del automovilismo. Sin dudas, el nacido en Países Bajos no deja de hacer historia en la F1 y dio una muestra más de ello.

Cabe destacar que, a Verstappen le alcanzaba con finalizar sexto en la sprint para consagrarse campeón de la temporada 2023, pero el abandono de su colega apuró todo. El mencionado accidente se dio en la vuelta 11 y estuvieron involucrados el francés Esteban Ocon (Alpine) y el alemán Nico Hülkenberg (Haas). Desde la FIA comunicaron que no hubo sanción para los deportistas.

El oriundo de Países Bajos, de 26 años de edad, ganó de esta manera su tercer título en forma consecutiva y se sumó a la lista de pilotos con tres campeonatos: Jack Brabham (1959, 1960 y 1966), Jackie Stewart (1969, 1971 y 1973), Niki Lauda (1975, 1977 y 1984), Nelson Piquet (1981, 1983 y 1987) y Ayrton Senna (1988, 1990 y 1991).

Lewis Hamilton habló de su futuro en la Fórmula 1 y anunció lo impensado

En una entrevista con la revista suiza Blick, Hamilton, que obtuvo su último título en 2020 a bordo de la escudería alemana, fue consultado sobre sus aspiraciones para continuar en la máxima categoría: "Aún tengo objetivos por cumplir en la Fórmula 1 arriba de un coche. El hecho de ganar o no un título mundial no es lo que define que siga o no corriendo".

Si bien el corredor de 38 años viene siendo eclipsado por el protagonismo de Verstappen, bicampeón actual, reconoció que eso no lo frustra ni mucho menos. "Cuando termina el capítulo, es cuando termina. No me imagino aún estar parado en el paddock o en el garage sin subirme a manejar un coche, sigo concentrado al ciento por ciento en competir", resaltó cuando le consultaron sobre un posible retiro.

Sin embargo, Lewis adelantó que no espera grandes resultados sin un auto que lo acompañe: "Difícilmente se pueden alcanzar los grandes objetivos en la Fórmula 1 sin un gran monoplaza. Nadie puede hacerlo". Y agrego: "Todavía tengo objetivos con el coche de carreras y todo tiene que quedar en un segundo plano. Quiero hacer mi trabajo al 100%. Por supuesto, tienes que encontrar el equilibrio necesario con tu vida privada y hacer concesiones. Pero, por suerte, ese día aún no ha llegado".