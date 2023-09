Estalló la polémica en la Fórmula 1: el furioso cruce entre los jefes de dos equipos por Verstappen

Los jefes de dos importantes equipos de la Fórmula 1 tuvieron un intenso intercambio por el presente del neerlandés Max Verstappen en la categoría más importante del automovilismo.

La polémica estalló en la Fórmula 1 por el furioso cruce de los jefes de equipos de dos famosas escuderías por el presente de Max Verstappen. El piloto neerlandés hizo historia con su victoria en Monza por llegar a las 10 carreras ganadas de manera consecutiva y esto generó un intenso ida y vuelta sobre el logro obtenido por el deportista. Por supuesto, este momento no pasó para nada desapercibido en la máxima categoría del automovilismo.

El nacido en Países Bajos es el puntero indiscutido del campeonato y va por la gloria, de la cual no está nada lejos. Por este motivo, fue Toto Wolff -jefe del equipo Mercedes-, quien habló luego del logro de Verstappen y lo ninguneó sin filtro. Sus dichos no convencieron en Red Bull y Christian Horner, quien lo comanda, lo destrozó con un comentario inesperado que trajo controversia.

"Este tipo de récords es irrelevante. Era irrelevante en nuestros mejores días en Mercedes, no sé ni cuántas carreras seguidas ganamos. Lo que demuestra este resultado que el piloto está compitiendo en un gran nivel", aseveró Wolff tras la competencia en Italia con respecto al rival directo de su escudería en el campeonato. Sin embargo, las palabras que más controversia generaron fueron las que el directivo lanzó acerca del logro en cuestión: "Todos estos récords son para Wikipedia. Ya nadie lee Wikipedia".

Horner no tardó en responder y en diálogo con Sky Sports F1 sostuvo: "Max está batiendo récords, conduce a un nivel increíble y no creo que nadie pueda ganarle en este coche. Es muy especial lo que consiguió y no hay que quitarle el mérito. Muy pocas veces suceden cosas así en el deporte". Con 364 puntos, el neerlandés lidera cómodamente el certamen, mientras que Sergio "Checo" Pérez -compañero de equipo- tiene 219 y Fernando Alonso 170. Más abajo están Lewis Hamilton (164) y Carlos Sainz Jr (117).

Lewis Hamilton pegó un portazo inesperado y se aleja de Ferrari

Lewis Hamilton es un piloto de la Fórmula 1 que se consagró siete veces campeón del mundo igualando a la leyenda Michael Schumacher y ahora tomó una drástica decisión con respecto a su futuro en la categoría. Mientras el mundo del automovilismo esperaba novedades sobre lo que sucederá con su carrera en 2024, el deportista de 38 años despejó todas las dudas. Con su determinación, el británico se aleja cada vez más de la escudería Ferrari.

Según confirmaron desde Mercedes, Hamilton renovó su vínculo por dos temporadas más, por lo que pertenecerá al equipo hasta finales del 2025. El objetivo es más que claro y el inglés sueña con volver a estar en las primeras planas cuando finalice el campeonato, aunque no la tiene fácil por la ventaja que le lleva Max Verstappen. Igualmente, a través del comunicado de la marca, mostraron que están ilusionados y son optimistas para lo que viene.