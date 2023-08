Fórmula 1: Lewis Hamilton pegó un portazo inesperado y se aleja de Ferrari

Lewis Hamilton tomó una drástica decisión sobre su futuro en la Fórmula 1 y se aleja cada vez más de la chance de sumarse a la escudería Ferrari.

Lewis Hamilton es un piloto de la Fórmula 1 que se consagró siete veces campeón del mundo igualando a la leyenda Michael Schumacher y ahora tomó una drástica decisión con respecto a su futuro en la categoría. Mientras el mundo del automovilismo esperaba novedades sobre lo que sucederá con su carrera en 2024, el deportista de 38 años despejó todas las dudas. Con su determinación, el británico se aleja cada vez más de la escudería Ferrari.

Según confirmaron desde Mercedes, Hamilton renovó su vínculo por dos temporadas más, por lo que pertenecerá al equipo hasta finales del 2025. El objetivo es más que claro y el inglés sueña con volver a estar en las primeras planas cuando finalice el campeonato, aunque no la tiene fácil por la ventaja que le lleva Max Verstappen. Igualmente, a través del comunicado de la marca, mostraron que están ilusionados y son optimistas para lo que viene.

"Nunca hemos tenido tanta hambre de ganar. Aprendimos de cada éxito, pero también de cada revés. Seguimos persiguiendo nuestros sueños, seguimos luchando sin importar el desafío y volveremos a ganar. Estoy agradecido al equipo, que me apoyó tanto dentro como fuera de la pista. Nuestra historia no terminó, estamos decididos a lograr más juntos y no pararemos hasta conseguirlo", expresó el propio Hamilton en el escrito.

Por otro lado, el jefe del equipo -Toto Wolff- también contó sus sensaciones al respecto: "Continuar con nuestra actual alineación de pilotos fue una decisión sencilla. Tenemos la pareja más fuerte y ambos están jugando un papel crucial para hacernos avanzar. La fuerza y la estabilidad que aportan serán claves para nuestro futuro éxito". Es que el británico comparte escudería con su compatriota George Russell, que se encuentra en el puesto 17 de la clasificación general del campeonato mundial.

Impacto en la Fórmula 1: un piloto estrella tiene pensado cambiar de deporte

En la Fórmula 1 se conoció una tremenda noticia con uno de los pilotos estrellas de la categoría y un cambio inesperado para un piloto de este nivel. Se trata de Lance Stroll que, en las últimas jornadas, fue el protagonista de un rumor que llamó la atención y que lo puede dejar fuera de competencia. Si bien es uno de los pilotos más jóvenes de la categoría con 24 años y es hijo del propietario de Aston Martin, ahora el piloto tiene ganas de tomar una decisión que cambiará su vida.

Según indicó Ben Anderson, periodista del podcast The Race, el piloto canadiense tiene ganas de cambiar el volante por otro deporte que practicaba cuando era chico y, de esta forma, jugaría en otra liga. Además, en este sentido, aseguró el periodista que la culpa es de Fernando Alonso. En ese sentido añadió que Stroll solo dejaría el equipo de manera voluntaria porque tiene un contrato que se puede renovar automáticamente gracias a su padre.