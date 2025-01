El director de Williams y un gesto con los argentinos por Franco Colapinto: "Se va a quedar"

Vowles tuvo la decisión final para que Franco llegue a la F1.

Si la Fórmula 1 ha ganado público en Argentina por la presencia de Franco Colapinto, el impacto que tuvo el arribo del pilarense en la máxima categoría fue más significativo todavía para Williams. A pesar de que la escudería británica tiene su historia con nuestro país por el paso de Carlos Reutemann, eso sucedió en la era dorada del equipo, que actualmente está entre los que menos rendimiento tienen en la competencia.

Por consiguiente, el equipo de Grove no tenía mucho reconocimiento en las redes por parte de los aficionados a la velocidad, pero eso comenzó a cambiar con el debut del piloto argentino en Monza. Desde que se dio la primera presentación oficial de Colapinto como piloto de Williams, miles de argentinos comenzaron a darle tránsito a las redes del equipo y también a generar empatía con varios de los personajes más importantes.

Tal es el caso de James Vowles, que se ganó un cariño especial por haber facilitado el regreso de un argentino a la F1, motivo por el que varios usuarios comenzaron a nombrarlo como “El tío James”. Durante la temporada, el director de Williams ya había sido avisado de este apodo que le pusieron los fanáticos, pero no había tenido su momento para agradecer el apoyo, algo que finalmente hizo en un video después de Navidad.

A través del sitio oficial de la escudería, se publicó una serie de reacciones de Vowles a los comentarios recibidos en las redes sociales. “Mi equipo me comentó que me gané el apodo "Uncle James", que en español es Tío James”, comenzó el jefe de Franco, que prosiguió a advertir que su español no es muy bueno y a agradecer a los argentinos por el apoyo y por haberle puesto ese sobrenombre.

“Es lindo leer estos comentarios de Argentina sobre lo que significa Colapinto para ellos”, dijo Vowles, que luego resumió todo en: “Increíble apoyo de Argentina, muchos corazones y símbolos de brazos, y mucho apoyo para Franco y para el equipo. Queda reflejado que a la gente le encanta que seamos abiertos y honestos”. Por último, el británico aseguró que el apoyo “se va a quedar”, que fue interpretado como un guiño al pilarense, que por ahora será piloto de reserva del equipo en 2025.

El apoyo de Albon a Colapinto

James Vowles no es el único que quedó contento con Franco Colapinto, sino también Alex Albon, que valoró el trabajo del argentino, que será reemplazado por Carlos Sainz en 2025, algo que ya estaba acordado de antes de su debut en Monza. Tanto es así que el tailandés reveló en declaraciones rescatadas por Olé que Fran “es un piloto fantástico con un gran talento. Estoy seguro de que lo veremos de regreso en la Fórmula 1”.