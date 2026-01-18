El divertido intercambio entre Franco Colapinto y Checo Pérez en las redes sociales: "Viejo"

Colapinto mantiene una buena relación con el mexicano.

Desde su debut con Williams en el GP de Italia 2024, Franco Colapinto se ha convertido en uno de los pilotos más queridos en el paddock, construyendo amistades con sus colegas, especialmente con los hispanohablantes. Entre ellos, uno de los que se mostró más unidos al pilarense por fuera de su equipo fue Checo Pérez, quien salió a defenderlo en reiteradas oportunidades al tratarse de un hermano latinoamericano.

Lamentablemente, el mexicano perdió su asiento en Red Bull a finales del 2024, por lo que no estuvo presente en la Fórmula 1 del año pasado, aunque volverá para este 2026 de la mano de Cadillac. En este contexto, Colapinto subió un posteo a sus redes sociales el viernes pasado con un dump (carrusel) de lo que fue su 2016 en el automovilismo, incluyendo una foto con Pérez, que no dejó pasar la oportunidad de dejarle un mensaje.

“¡2016! ¡Cuánto tiempo, que vintage y como disfrutaba! Qué viejo estoy”, había escrito el piloto argentino en su cuenta de Instagram junto a varias fotos de cuando tenía apenas 12 años. Entre ellas, además de kartings y muchas apariciones de su padre, Aníbal Colapinto, una que se destaca es cuando está con Sergio, que vio el pasar del tiempo al encontrarse con aquella foto que ya tiene diez años.

“¡Buena foto! Me hiciste sentir viejo”, le escribió el tapatío al pilarense, que no quiso dejar a quien fue uno de sus ídolos con aquella sensación de vejez. “Nah, ¡viejos son los trapos! ¡Vos sos un pibe todavía! ¡Y año debut este 2026!”, respondió Franco junto a unos emojis de risas y brazos flexionados mostrando sus músculos, en referencia al regreso de Checo a la máxima categoría.

Y es que el año pasado se anunció que Pérez será compañero de Valtteri Bottas en el ingreso de Cadillac como decimoprimer equipo de la F1, una de las duplas más prometedoras y llamativas para este 2026. Cabe mencionar que, al igual que el mexicano, el finlandés tampoco había podido competir en 2025 tras ser reemplazado en Sauber, además de que ambos fueron rivales en 2021 como pilotos de Red Bull y Mercedes, respectivamente.

La foto de Colapinto con Checo hace diez años.

El apoyo de Checo a Franco

Hace unas semanas, Checo Pérez brindó una entrevista al podcast Cracks, en la que se refirió al apoyo que recibe Franco Colapinto de parte de los fanáticos argentinos. “Estoy impresionado con la afición argentina, como apoyan a Franco. Franco es un pilotazo y tiene a todo su país con él apoyándolo. Creo que es algo de lo que realmente tenemos que aprender”, señaló el mexicano.