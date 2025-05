Colapinto se convirtió en el nuevo piloto titular de Alpine.

Tras seis fechas con Jack Doohan en el asiento del A525, Alpine finalmente optó por permitir el regreso de Franco Colapinto, quien hace tiempo se viene preparando para este momento. El pilarense volverá a correr en la Fórmula 1 dentro de una semana y media en el Gran Premio de Ímola, un circuito bien conocido por él y en el que ha ganado dos carreras sprints, una en F3 con Van Amersfoort Racing y otra en F2 con MP Motorsport.

Incluso antes del anuncio de su regreso a la máxima categoría, el piloto argentino había sido protagonista en los portales especializados, que informaban de su presencia en las prácticas de Alpine con monoplazas anteriores en Monza y Silverstone. Sin embargo, Franco no estará en ninguno de estos dos trazados, sino que su entrenamiento se dio en el Circuito de Zandvoort en Países Bajos.

De hecho, Colapinto fue visto este martes en el trazado neerlandés, donde el equipo de Enstone puso a rodar el A523 con un piloto misterioso de casco negro, que muchos asociaron con el pilarense, pero que finalmente era el japonés Ritomo Miyata. No obstante, “Fran” tuvo su momento en la pista este miércoles, ya que giró con el A523, el mismo que condujo en otras sesiones de entrenamientos con coches de temporadas pasadas.

Cabe mencionar que estos test con monoplazas anteriores están permitidos por la FIA para hacer prácticas fuera de la competencia en curso y, en este caso, Alpine pintó el A523 con la livery actual del equipo. No obstante, Franco no podrá conducir el A525 hasta que no comience la séptima fecha del campeonato en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari el próximo 16 de mayo en la región de la Emilia-Romagna.

Las felicitaciones de Williams

Williams fue la escudería que le permitió a Franco Colapinto tener su carta de presentación en la Fórmula 1 en la temporada pasada, cuando ocupó el lugar de Logan Sargeant con notables resultados. Esto llevó al pilarense a convertirse en todo un fenómeno y llamar la atención de Flavio Briatore, quien movió cielo y tierra para ficharlo, pero claro que en el equipo británico el joven se hace extrañar.

Vowles fue el primero en confiar en Colapinto.

Tal es así que este miércoles, las redes sociales de Williams festejaron el ascenso del piloto argentino a la titularidad de Alpine. “¡Felicidades, @FranColapinto! Es fantástico ver a otro piloto de Williams Racing Driver Academy graduarse en la parrilla de F1, y estamos deseando competir contigo en Ímola”, escribieron junto a una foto de Franco con James Vowles, el director de la escudería inglesa.