Audi achaca el abandono de Hulkenberg en Barcelona a la grava lanzada por el auto de Lawson

Audi achacó el abandono de su piloto Nico Hulkenberg en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña a la grava lanzada al aire por un monoplaza que iba por delante.
El veterano piloto alemán entró en el pit lane y se retiró de la carrera del domingo cuando su bólido perdió potencia de repente.
El equipo reveló más tarde que no tuvo nada que ver con la fiabilidad, y Hulkenberg explicó que las piedras lanzadas por el Racing Bulls de Liam Lawson habían golpeado un interruptor eléctrico de corte de emergencia en su Audi, que iba detrás.
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"Liam se abrió un poco por delante de mí y metió una rueda en la grava en la curva 12, lo que levantó muchas piedras. Algunas de ellas golpearon nuestro auto y parecen haber activado el interruptor de seguridad de emergencia, provocando un apagado completo del sistema", explicó Hulkenberg. "Todo se apagó al instante y ahí terminó nuestra carrera".
Hulkenberg había salido entre los diez primeros por primera vez esta temporada y tenía la esperanza de convertir eso en puntos. Lawson acabó finalmente octavo.
El director de carreras, Allan McNish, confirmó que el interruptor de seguridad contra incendios recibió un impacto, lo que activó una función automática diseñada para apagar el monoplaza en caso de emergencia.
Con información de Reuters