Audi achaca el abandono de Hulkenberg en Barcelona a la grava lanzada por el auto de Lawson

Imagen de archivo del Audi del piloto alemán Nico Hulkenberg en acción durante las prácticas para el Gran Premio Barcelona-Cataluña de Fórmula Uno en Barcelona, ​​España.

​Audi achacó el abandono de su piloto Nico Hulkenberg en ‌el Gran Premio ‌de Barcelona-Cataluña a la grava lanzada al aire por un monoplaza que iba por delante.

El veterano piloto alemán entró en el pit lane y se retiró de ​la carrera ⁠del domingo cuando su bólido ‌perdió potencia de repente.

El equipo ⁠reveló más tarde ⁠que no tuvo nada que ver con la fiabilidad, y Hulkenberg explicó ⁠que las piedras lanzadas por ​el Racing Bulls de ‌Liam Lawson habían golpeado ‌un interruptor eléctrico de corte ⁠de emergencia en su Audi, que iba detrás.

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"Liam se abrió un poco por delante de ​mí y ‌metió una rueda en la grava en la curva 12, lo que levantó muchas piedras. Algunas de ellas golpearon ⁠nuestro auto y parecen haber activado el interruptor de seguridad de emergencia, provocando un apagado completo del sistema", explicó Hulkenberg. "Todo se apagó al instante y ahí terminó nuestra carrera".

Hulkenberg ‌había salido entre los diez primeros por primera vez esta temporada y tenía la esperanza de convertir eso en puntos. Lawson acabó finalmente octavo.

El ‌director de carreras, Allan McNish, confirmó que el interruptor de seguridad contra ‌incendios recibió ⁠un impacto, lo que activó una función automática diseñada ​para apagar el monoplaza en caso de emergencia.

Con información de Reuters