Aston Martin se libra de sanciones tras una infracción "muy leve" del límite de gastos en F1

Aston Martin cometió el año pasado una infracción "muy leve" de la normativa sobre el límite de gastos de la Fórmula Uno debido a circunstancias excepcionales, pero no tendrá que hacer frente a ninguna sanción, informó el martes el organismo rector del deporte.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) dijo que los otros nueve equipos y los cinco fabricantes de motores cumplían con la normativa, a pesar de las especulaciones de la semana pasada sobre la posibilidad de que se anunciara un incumplimiento más sustancial.

La FIA dijo que la infracción, consistente en no presentar versiones firmadas de sus estados financieros anuales auditados antes de la fecha límite de marzo, se debió a circunstancias impredecibles ajenas al control del equipo.

Aston Martin no había superado el límite de gastos.

El equipo con sede en Silverstone actuó de forma cooperativa y de buena fe, añadió la FIA, y el mes pasado firmó un acuerdo de infracción aceptada para resolver el asunto.

"La Administración del Límite de costos confirma que no hay ninguna acusación o prueba de que AMR haya buscado u obtenido alguna ventaja indebida como resultado del incumplimiento", dijo la FIA.

Las especulaciones sobre el incumplimiento del límite de costos por parte de algún equipo aumentaron después de que la FIA publicara con retraso las cuentas de la temporada 2024.

En años anteriores, la confirmación del cumplimiento por parte de los equipos se produjo mucho antes.

