Emiliano Dibu Martínez podría dejar Aston Villa, luego de que el club inicie negociaciones por un arquero y un poderoso equipo vuelva a interesarse en él. (Foto: Reuters).

El futuro de Emiliano "Dibu" Martínez en Aston Villa volvió a quedar en el centro de la escena. El club inglés aceleró las gestiones para contratar al japonés Zion Suzuki luego de que se frustrara su llegada al Paris Saint-Germain, y ese movimiento podría destrabar la salida del arquero de la Selección Argentina, que es seguido una vez más por Juventus.

El mercado de pases europeo tuvo un movimiento inesperado que modificó los planes de varios clubes importantes. El protagonista fue Suzuki, arquero japonés que, luego de un buen Mundial 2026, estaba muy cerca de convertirse en jugador del PSG.

El conjunto francés había llegado a un acuerdo verbal con Parma por aproximadamente 35 millones de euros e incluso había enviado un avión privado para trasladar al futbolista a París, donde debían realizarse los estudios médicos. Pero la operación se cayó cuando aparecieron diferencias por las comisiones y las condiciones solicitadas por el entorno del arquero.

El PSG retiró entonces su propuesta y Suzuki quedó nuevamente disponible. La situación fue aprovechada rápidamente por Aston Villa. El club de Birmingham avanzó formalmente para quedarse con el japonés y estaría dispuesto a igualar las condiciones que había ofrecido el equipo parisino: 35 millones de euros y un contrato de larga duración.

“Aston Villa ya realizó un acercamiento formal por Zion Suzuki. Está listo para igualar las condiciones ofrecidas por el PSG”, informó Fabrizio Romano. Y esa negociación tiene una consecuencia directa: podría abrirle la puerta de salida al "Dibu".

Zion Suzuki (Foto: Reuters).

Juventus vuelve a la carga por el campeón del mundo

Según Tuttosport, la llegada de Suzuki sería justamente el movimiento que Aston Villa necesitaba para liberar a Martínez. El arquero marplatense ya había manifestado su deseo de buscar un nuevo desafío en el fútbol europeo. Sin embargo, el club de Birmingham había puesto una condición para dejarlo salir: primero debía asegurarse la llegada de un reemplazante de garantías.

Con Suzuki cada vez más cerca, esa traba podría desaparecer. La noticia impactó especialmente en Juventus, que ya había intentado contratar al "Dibu" durante julio, pero las negociaciones no habían prosperado.

En aquella oportunidad, las diferencias económicas fueron determinantes. Aston Villa pretendía alrededor de 15 millones de euros, mientras que la primera propuesta del conjunto italiano había sido de apenas cinco millones. Sin acuerdo, la Vecchia Signora decidió explorar otras alternativas, pero ahora el escenario volvió a cambiar.

El Dibu Martínez vuelve a aparecer en el radar de Juventus

La posible llegada de Suzuki a Aston Villa reactivó una posibilidad que parecía apagada. Juventus volvió a mirar a Martínez y, si bien no abrió conversaciones formales, podría retomarse si finalmente el arquero japonés se convierte en el nuevo dueño del arco del equipo inglés.

El medio italiano sostiene que ese movimiento podría liberar al argentino, que todavía tiene abierto su futuro. Además, según la información incluida en el material, Martínez habría sido ofrecido en el mercado inglés y Chelsea ya habría rechazado una propuesta.

De todos modos, cualquier negociación deberá contar con el visto bueno de Aston Villa. Así lo dejó claro Gustavo Goni, representante del arquero argentino: “Martínez solo se irá con el visto bueno del Aston Villa y con un acuerdo que satisfaga a todas las partes”.

Quién es Zion Suzuki, el arquero que puede cambiar todo

El interés de Aston Villa por Suzuki se explica por la proyección que tiene el guardameta japonés. Nacido en Newark, Estados Unidos, es hijo de padre ghanés y madre japonesa y posteriormente adoptó la nacionalidad nipona. Se formó en las inferiores de Urawa Red Diamonds y debutó profesionalmente en 2019, convirtiéndose en el jugador más joven en estrenarse con la institución.

Con 1,89 metros de altura y 100 kilos, comenzó a destacarse rápidamente. Luego pasó por Sint-Truiden, de Bélgica, y Parma, donde terminó de consolidarse como una de las grandes promesas de su posición.

También cuenta con experiencia internacional. Participó en selecciones juveniles de Japón, disputó los Juegos Olímpicos de Tokio y llegó a jugar un Mundial con el combinado mayor.

Su llegada a Aston Villa, por lo tanto, no sería solamente una apuesta a futuro. También podría convertirse en la pieza que termine modificando el destino de uno de los arqueros más importantes del fútbol argentino.

Juventus todavía tiene otras alternativas

Mientras espera una definición por Martínez, Juventus mantiene otros nombres en consideración. De acuerdo con Fabrizio Romano, además del Dibu Martínez, aparecen como candidatos Ederson, actualmente en Fenerbahce, y Guglielmo Vicario, arquero del Tottenham.

La Vecchia Signora también protagonizó un mercado de pases con varios movimientos. El equipo dirigido por Luciano Spalletti incorporó a Loïs Openda, compró definitivamente a Randal Kolo Muani y sumó a Kerim Alajbegovic, Jeff Ekhator y Jérémie Boga.

En el arco, por ahora, cuenta con tres futbolistas italianos: Michele Di Gregorio, Mattia Perin y Carlo Pinsoglio.

Así, una negociación que parecía tener al PSG y a Parma como protagonistas terminó modificando el futuro de otros dos gigantes. El PSG perdió a Suzuki, Aston Villa aceleró para contratarlo y Juventus volvió a mirar al "Dibu" Martínez. El arquero argentino, que parecía encaminado a continuar en Inglaterra, ahora tiene nuevamente una puerta abierta en Italia.