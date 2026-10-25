Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de los Estados Unidos

Después de los triunfos de Red Bull en Baréin (Malasia) y Singapur de la mano de Max Verstappen, Mercedes volvió a celebrar este domingo en el Circuito de las Américas en el marco de la decimoctava fecha de la Fórmula 1. Allí, Andrea Kimi Antonelli obtuvo la pole el sábado y esta tarde se hizo con la victoria que lo dejó al borde del campeonato, sin mencionar que la escudería alemana se alejó una vez más en la tabla de constructores.

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El equipo alemán metió actualizaciones en el W17 para este fin de semana en Austin, lo que se evidenció en el notable rendimiento que tuvo el piloto italiano, que mantuvo el liderato en la largada y selló una sólida victoria con una estrategia a dos paradas. Por su parte, George Russell terminó octavo, con una performance más floja que su compañero y dependiendo de un milagro para arrebatarle el campeonato a Antonelli.

Detrás de Kimi quedó Charles Leclerc, quien tuvo una notable salida este domingo superando a los dos Red Bull para ponerse segundo, posición en la que terminó con un SF-26 que estuvo intratable para todos menos para Mercedes. En cuanto a Lewis Hamilton, el británico quedó cuarto y también mantiene vivas sus chances de ser campeón una vez más, aunque depende de un milagro incluso mayor que el Russell.

Quien se quedó sin las matemáticas a su favor es Verstappen, que sumó un podio en el tercer lugar y se vio perjudicado por la lenta salida del RB22 en la largada, algo que también padeció Isack Hadjar. De hecho, el francés finalizó sexto tras haber quedado tercero en la clasificación, además de que reportó muchos problemas durante la carrera con el coche, por lo que Red Bull deberá trabajar duro de cara a la próxima fecha.

En cuanto a los campeones defensores, McLaren tuvo otra actuación aceptable, aunque lejos de mostrar el dominio de 2024 y 2025, con Lando Norris quinto y Oscar Piastri séptimo. Por otra parte, también sumaron Racing Bulls y Alpine con Liam Lawson noveno y Pierre Gasly décimo, respectivamente, mientras que quedaron en cero Audi, Haas, Aston Martin, Williams y Cadillac.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de los Estados Unidos 2026

Mercedes: 607 puntos. Ferrari: 474. Red Bull: 355. McLaren: 355. Racing Bulls: 102. Alpine: 69. Haas: 30. Audi: 23. Williams: 12. Aston Martin: 7. Cadillac: 0.

Kimi está a un paso de ser campeón en México.

Horarios del GP de México 2026 de F1

Tras el GP de los Estados Unidos, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se disputará el Gran Premio México entre el 30 de octubre y el 1º de noviembre por la decimonovena fecha. A continuación, los días y horarios: